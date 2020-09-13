Президент Bellator заявил, что планирует для Фёдора Емельяненко два боя в 2021 году

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Бывший чемпион Pride и Rings в тяжёлом весе россиянин Фёдор Емельяненко должен провести последние два поединка в 2021 году в Европе.
Президент Bellator заявил, что планирует для Фёдора Емельяненко два боя в 2021 году
  • © Hans Gutknecht/MediaNews Group/The Los Angeles Daily News via Getty Images

«У Фёдора по контракту с Bellator осталось два боя. Скорее всего, они пройдут за пределами США. Я говорю это с осторожностью, поскольку в нынешней ситуации сложно ориентироваться. В конце прошлого года он выступил в Японии. Теперь же мы хотим, чтобы он провёл поединок в Европе, а затем — прощальный бой в Москве. Мы разберёмся. Думаю, эти бои пройдут в 2021 году», — цитирует Кокера Cageside Press.

28 сентября Фёдору Емельяненко исполнится 44 года. На его счету 39 побед и шесть поражений на профессиональном уровне.

Ранее Bellator предложил экс-чемпиону UFC Леснару бой с Фёдором Емельяненко.

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