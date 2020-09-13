Bellator предложил экс-чемпиону UFC Леснару бой с Фёдором Емельяненко

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Президент промоушена Bellator Скотт Кокер заявил, что сделал предложение бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Броку Леснару предложение о поединке с российским бойцом смешанного стиля Фёдором Емельяненко.
Bellator предложил экс-чемпиону UFC Леснару бой с Фёдором Емельяненко
  • Reuters

«Ситуация с Броком Леснаром заключается в том, что я даже не знаю, является ли он свободным агентом. Я даже не знаю, хочет ли он драться. Не знаю, каково его положение. Я протянул руку, поговорил с его командой и сказал: «Эй, если Брок хочет драться с Фёдором, то мы можем организовать бой, которого ещё никогда не было». Посмотрим, согласятся ли они и отнесутся ли к этому серьёзно. Об этом знает только Брок», — цитирует Кокера MMA Junkie.

На счету 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений за карьеру, также один бой был признан несостоявшимся. У его ровесника Леснара пять побед и три поражения в MMA, ещё один бой признали несостоявшимся. Леснар также известен по выступлениям в рестлинг-промоушене WWE.

До этого глава UFC Дана Уайт признавался, что сожалеет, что ему так и не удалось организовать бой Емельяненко — Леснар. 

Ранее Ярослав Амосов включил Фёдора Емельяненко в число сильнейших бойцов в истории ММА.

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