Дэвис победил Мачиду и стал претендентом на бой с чемпионом Bellator Немковым 

Американский боец смешанного стиля Фил Дэвис одолел бразильца Лиото Мачиду на турнире Bellator 245 в Анкасвилле.

Поединок продолжался все три раунда и завершился в пользу Дэвиса раздельным решением судей.

Таким образом, Дэвис стал первым претендентом на бой за титул Bellator в полутяжёлом весе, которым владеет россиянин Вадим Немков.

Для Дэвиса эта победа стала 22-й в карьере при пяти поражениях, один поединок признан несостоявшимся. Мачида потерпел десятое поражение в карьере при 25 выигранных боях.

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что теперь Немков входит в пятёрку лучших российских бойцов.