Дэвис победил Мачиду и стал претендентом на бой с чемпионом Bellator Немковым
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Поединок продолжался все три раунда и завершился в пользу Дэвиса раздельным решением судей.
Таким образом, Дэвис стал первым претендентом на бой за титул Bellator в полутяжёлом весе, которым владеет россиянин Вадим Немков.
Для Дэвиса эта победа стала 22-й в карьере при пяти поражениях, один поединок признан несостоявшимся. Мачида потерпел десятое поражение в карьере при 25 выигранных боях.
Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что теперь Немков входит в пятёрку лучших российских бойцов.