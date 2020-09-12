Дэвис победил Мачиду и стал претендентом на бой с чемпионом Bellator Немковым 

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Американский боец смешанного стиля Фил Дэвис одолел бразильца Лиото Мачиду на турнире Bellator 245 в Анкасвилле.
Дэвис победил Мачиду и стал претендентом на бой с чемпионом Bellator Немковым 
  • © Вадим Немков
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Поединок продолжался все три раунда и завершился в пользу Дэвиса раздельным решением судей. 

Таким образом, Дэвис стал первым претендентом на бой за титул Bellator в полутяжёлом весе, которым владеет россиянин Вадим Немков.

Для Дэвиса эта победа стала 22-й в карьере при пяти поражениях, один поединок признан несостоявшимся. Мачида потерпел десятое поражение в карьере при 25 выигранных боях.

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что теперь Немков входит в пятёрку лучших российских бойцов.

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