Нурмагомедов: теперь Немков входит в пятёрку лучших российских бойцов
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«Несомненно, после победы над Бейдером теперь он в пятёрке. Когда я тогда говорил, я знал, что Немкову предстоит бой и что после победы он может войти в эту пятёрку. Вадим не просто профессиональный боец. У него за плечами очень большой багаж в виде любительской карьеры. Если я не ошибаюсь, он по рукопашке выступал, а прежде всего — по боевому самбо. Считаю, что у него очень хорошие шансы зайти в топ-5 полутяжёлого веса. Там Блахович, Ракич, Тиаго Силва, Доминик Рейес. Думаю, что Немкова можно поставить на один уровень с этими бойцами», — заявил Нурмагомедов в интервью «Известиям».
Немков победил техническим нокаутом во втором раунде американца Райана Бейдера и стал новым чемпионом Bellator в полутяжёлом весе.
Ранее Нурмагомедов порассуждал насчёт следующего соперника Фёдора Емельяненко.