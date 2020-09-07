Нурмагомедов порассуждал насчёт следующего соперника Фёдора Емельяненко

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает бой с бразильцем Фабрисиу Вердумом наилучшим вариантом для продолжения карьеры легендарного россиянина Фёдора Емельяненко.

«Думаю, более логичным было бы подраться с Фабрисиу Вердумом. Заработать денег, взять реванш за то обидное поражение в 2010 году. На мой взгляд, такой бой был бы интереснее, чем с Броком Леснаром. Вердум сейчас свободный агент. Думаю, что вопрос заключается только в деньгах», — заявил Нурмагомедов в интервью «Известиям».

Также российский боец признался, что хотел бы увидеть бой Фёдора Емельяненко с экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе Кейном Веласкесом, когда оба были на пике возможностей.

«Я хотел бы посмотреть поединок пиковых Фёдора Емельяненко и Кейна Веласкеса. Это был бы эпичный бой. Когда они были чемпионами, то очень сильно доминировали над соперниками. Была большая пропасть между чемпионом и первым претендентом — когда Фёдор правил в Pride, а Веласкес — в UFC», — добавил Нурмагомедов.

Ранее Нурмагомедов заявил, что если завершит карьеру, то 100% не вернётся в UFC.