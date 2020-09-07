Нурмагомедов: если завершу карьеру, то сто процентов не вернусь в UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не исключил, что после завершения профессиональной карьеры может провести несколько показательных выступлений.

«Процентов 90 атлетов, которые заканчивают карьеру, возвращаются. Какие-то моменты могут быть, но я думаю, что если я завершу, то завершу. И если даже что-то и будет, то это будут какие-то показательные выступления. После завершения карьеры во второй раз подняться на Олимп, конечно, будет невозможно. Но какие-то моменты не исключаю. Но если в UFC завершу, то сто процентов больше не вернусь в UFC», — заявил Нурмагомедов в интервью «Известиям».

31-летний россиянин неоднократно заявлял о намерении провести ещё два поединка перед завершением карьеры.

Ранее Нурмагомедов рассказал о тренировках без отца.