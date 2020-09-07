Хабиб Нурмагомедов рассказал о тренировках без отца
- @khabib_nurmagomedov
«Вот этот зал он строил. Но он его не увидел. Это был его проект. Парная, бассейн, качалка, груша. Чтобы я во двор выходил и сразу зашёл в зал. Чтобы мои близкие, спарринг-партнёры могли сюда прийти. Он понимал, насколько мне трудно ходить в другие залы, где меня постоянно отвлекают. Система не изменилась, но отца, конечно, очень сильно не хватает. Что мы можем с этим поделать? Мы должны с этим смириться, принять и двигаться дальше. Другого выхода нет. Или надо оставить, или, если ты занимаешься этим, нужно заниматься ответственно. Я тренируюсь точно так же, как раньше. В этом плане ничего не поменялось. Может быть, даже ещё больше», — рассказал Нурмагомедов газете «Известия».
Абдулманап Нурмагомедов ушёл из жизни 3 июля в возрасте 57 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Ранее Нурмагомедов объяснил, почему хочет драться с Сен-Пьером только в лёгком весе.