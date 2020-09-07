Хабиб Нурмагомедов рассказал о тренировках без отца

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что ему не хватает его отца Абдулманапа, который скончался от коронавируса.

«Вот этот зал он строил. Но он его не увидел. Это был его проект. Парная, бассейн, качалка, груша. Чтобы я во двор выходил и сразу зашёл в зал. Чтобы мои близкие, спарринг-партнёры могли сюда прийти. Он понимал, насколько мне трудно ходить в другие залы, где меня постоянно отвлекают. Система не изменилась, но отца, конечно, очень сильно не хватает. Что мы можем с этим поделать? Мы должны с этим смириться, принять и двигаться дальше. Другого выхода нет. Или надо оставить, или, если ты занимаешься этим, нужно заниматься ответственно. Я тренируюсь точно так же, как раньше. В этом плане ничего не поменялось. Может быть, даже ещё больше», — рассказал Нурмагомедов газете «Известия».

Абдулманап Нурмагомедов ушёл из жизни 3 июля в возрасте 57 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее Нурмагомедов объяснил, почему хочет драться с Сен-Пьером только в лёгком весе.