Хабиб Нурмагомедов рассказал о тренировках без отца

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что ему не хватает его отца Абдулманапа, который скончался от коронавируса.
Хабиб Нурмагомедов рассказал о тренировках без отца
  • @khabib_nurmagomedov
  • Instagram

«Вот этот зал он строил. Но он его не увидел. Это был его проект. Парная, бассейн, качалка, груша. Чтобы я во двор выходил и сразу зашёл в зал. Чтобы мои близкие, спарринг-партнёры могли сюда прийти. Он понимал, насколько мне трудно ходить в другие залы, где меня постоянно отвлекают. Система не изменилась, но отца, конечно, очень сильно не хватает. Что мы можем с этим поделать? Мы должны с этим смириться, принять и двигаться дальше. Другого выхода нет. Или надо оставить, или, если ты занимаешься этим, нужно заниматься ответственно. Я тренируюсь точно так же, как раньше. В этом плане ничего не поменялось. Может быть, даже ещё больше», — рассказал Нурмагомедов газете «Известия».

Абдулманап Нурмагомедов ушёл из жизни 3 июля в возрасте 57 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее Нурмагомедов объяснил, почему хочет драться с Сен-Пьером только в лёгком весе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить