Нурмагомедов объяснил, почему хочет драться с Сен-Пьером только в лёгком весе

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что поединок с легендарным канадцем Жоржем Сен-Пьером имеет смысл лишь тогда, когда на кону будет стоять чемпионский пояс.

«Как говорится, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Мне неважно, сколько он весит, какой у него возраст. Поединок имеет значение только в этом весе. Если бой за пояс, то мы должны драться в лёгком весе, потому что в 77 кг у Сен-Пьера пояса нет, там он бывший чемпион. Если у нас поединок пройдёт за звание чемпиона мира, то в лёгком весе. Так как я там действующий чемпион», — заявил Нурмагомедов в интервью газете «Известия».

39-летний канадец объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года. Он является бывшим чемпионом UFC в среднем и полусреднем весе.

Ранее Нурмагомедов заявил, что реванш с Макгрегором ему абсолютно неинтересен.