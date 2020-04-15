Фергюсон припомнил Нурмагомедову срыв боя из-за проваленной сгонки веса

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон припомнил чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову срыв поединка в 2017 году из-за проваленной сгонки веса.

Фергюсон опубликовал пост в своём Instagram, в очередной раз высмеяв любовь Нурмагомедова к тирамису.

Это связано со срывом их боя на турнире UFC 209 из-за проблем со здоровьем россиянина, которые возникли после слишком активной сгонки веса. После этого Фергюсон заявлял, что во время периода сгонки веса Нурмагомедов позволил себе слишком калорийный десерт тирамису, что, по его мнению, могло повлиять на отмену боя.

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Тони Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. Таким образом, их поединок сорвался уже в шестой раз.

6 апреля президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире. Позже он объявил, что россиянина в бою с Фергюсоном заменит Джастин Гэтжи. Тем не менее 10 апреля в UFC объявили об отмене турнира из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что Дана Уайт намерен 9 мая провести турнир UFC 249 без участия Нурмагомедова.