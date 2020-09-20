Победа Ковингтона, триумф Чимаева за 17 секунд и первая ничья Серроне: чем запомнился UFC Vegas 11

Колби Ковингтон одержал досрочную победу над Тайроном Вудли на турнире UFC Vegas 11. После поединка триумфатор получил поздравления от президента США Дональда Трампа. Также шоу запомнилось эффектным нокаутом в исполнении Хамзата Чимаева, триумфом Джонни Уокера и неоднозначной ничьей в противостоянии Дональда Серроне и Нико Прайса.

В Лас-Вегасе завершился очередной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата серии Fight Nights. Главным поединком вечера стала дуэль бывших обладателей титула в полусреднем весе и партнёров по American Top Team — Колби Ковингтона и Тайрона Вудли. Любимый боец президента США Дональда Трампа одержал уверенную победу и реабилитировался за поражение от Камару Усмана в декабре 2019-го. При этом для российских болельщиков одним из самых ожидаемых событий стало возвращение в октагон уроженца Чечни Хамзата Чимаева, представляющего Швецию.

Первые соперники в карьере Чимаева в UFC оказались проходными, поэтому составить реальное представление об уровне его мастерства не представлялось возможным. В связи с этим болельщики и специалисты с нетерпением ждали его встречи с Джеральдом Мёршартом. Хоть тот никогда и не считался звездой, зато имел за плечами 11 поединков под эгидой крупнейшего промоушена планеты, в шести из которых взял верх. Правда, последние шесть схваток сложились для американца не очень удачно. Он потерпел в них четыре поражения, причём два из них оказались досрочными.

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Тем не менее именно Чимаев подходил к битве в качестве фаворита, чему поспособствовали не только его яркие выступления, но и внимание со стороны главы чемпионата Даны Уайта. Стоило предполагать, что Хамзат постарается использовать свои борцовские навыки — перевести соперника на настил и избить в партере, но исход боя стал для многих настоящим шоком. Хамзат решил продемонстрировать навыки в боксе и уже спустя 17 секунд отпраздновал успех. Ему хватило всего одного акцентированного удара, чтобы одержать третью победу за 66 дней и установить рекорд организации.

«(Думал. — RT) о том, что надо «убить» этого парня. Нокаутировать его — и всё. Я это сделал... Тренер сказал мне немного побоксировать с ним в первом раунде. Поработать в стойке, почувствовать свой бокс», — признался Чимаев и заявил, что заслуживает денежного бонуса за нокаут.

По окончании турнира именно Борз стал одним из тех, кто получил дополнительные $50 тыс. Чимаеву присудили награду за «Выступление вечера» в третьем поединке в UFC подряд.

Примечательно, что в этот вечер руководство UFC решило не определять лучший бой шоу, вместо этого назвав ещё трёх обладателей бонуса за «Выступление вечера». Один из них достался Маккензи Дёрн. Американка поймала Ранду Маркос на эффектный армбар и одержала девятую победу в карьере. Дэймон Джексон сенсационно взял верх над Мирсадом Бектичем с помощью гильотины, а Рэнди Коста хай-киком отправил в глубокий нокаут Джурни Ньюсона.

Также ярко выступил полутяжеловес Джонни Уокер. Он сумел прийти в себя после двух подряд поражений и одержал досрочную победу над крепким Райаном Спэнном, прервав его беспроигрышную серию из трёх боёв. Американец уверенно забрал начало раунда и чуть было не отправил оппонента на настил, но в одном из эпизодов слишком опрометчиво бросился в ноги. Бразилец поймал его контрударом, после чего добил локтями.

Во втором по значимости поединке турнира сошлись Дональд Серроне и Нико Прайс. В последние годы карьера Ковбоя резко пошла на спад, вследствие чего он превратился из соискателя титула в пусть и очень известного, но середняка. К этой битве он подходил с четырьмя поражениями подряд в пассиве и надеялся немного исправить своё положение, благо оппонент был более чем подходящим. Хоть Прайс и успел запомниться своим феноменальным нокаутом в сражении с Джеймсом Виком, но стабильностью не славился.

Памятуя о неспособности Серроне с ходу включаться в схватку, Прайс бросился вперёд и принялся выбрасывать один удар за другим. Большинство из них не несли серьёзной опасности, но всё равно оказывали давление. Ковбой смотрелся медлительным и был вынужден постоянно отступать, ввиду чего практически не мог использовать фирменные хай-кики. Как итог — вчистую проигранный первый раунд.

Тем не менее ещё в конце первой пятиминутки в действиях Прайса стала заметна усталость. Спортсмен потратил слишком много сил на стартовый спурт и впоследствии лишь сбавлял темп. Это помогло Серроне прийти в себя и начать оказывать сопротивление. Он неплохо действовал на контратаках и здорово работал джебом, благодаря чему превзошёл соперника по числу попаданий в голову. Правда, Нико не позволял Дональду окончательно почувствовать свой ритм, сбивая его с помощью грязных приёмов. У Ковбоя открылись рассечения под глазами, серьёзно мешавшие ему в ходе дуэли.

Третий раунд получился более равным, но Серроне смог запомниться двумя попытками тейкдаунов. Обе оказались не самыми удачными и даже не были учтены в статистике. Прайс же хоть и ещё немного отдал инициативу, но был уверен в итоговом успехе. Однако судьи удивили своим решением. Один неожиданно отдал своё предпочтение Дональду, а двое других объявили ничью. Для обоих спортсменов подобный результат стал первым в карьере.

В главном поединке ожидалась бескомпромиссная битва между Вудли и Ковингтоном. За последние несколько лет UFC неоднократно пытался организовать встречу между бывшими партнёрами по команде, но в дело постоянно вмешивались травмы. Из-за одной из них сорвался чемпионский бой между спортсменами, на тот момент владевшими абсолютным и временными званиями.

С того момента прошло два года. Вудли успел как защитить, так и потерять титул чемпиона в полусреднем весе, после чего проиграл Гилберту Бёрнсу. Ковингтон же подтвердил статус первого претендента, но не смог взять верх над обидчиком Тайрона. Его битва с Камару Усманом завершилась жестоким нокаутом в пятом раунде.

Данная схватка отчётливо продемонстрировала, что 38-летний Вудли находится не в лучшей форме и с трудом может конкурировать со звёздами своей категории. Он смотрелся крайне медлительным, пассивным и уже во втором раунде серьёзно подустал. Ковингтон отлично работал как на дистанции, так и в клинче, полностью переигрывая экс-чемпиона.

Первые три раунда остались за Ковингтоном, а четвёртый и вовсе стал его бенефисом. Бывший обладатель временного пояса наконец решил использовать своё главное оружие и основательно поработать в партере, к чему абсолютно не был готов Вудли. Как итог — 104:5 по ударам и глубокое рассечение на правой брови. В перерыве Тайрон казался обречённым и долгое время не мог подняться с канваса.

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Развязка наступила спустя 1 минуту 20 секунд после начала заключительного отрезка. Ковингтон вновь перевёл Вудли в партер, но попал в гильотину. Хоть захват и оказался не плотным, но вполне мог создать проблемы для Колби. Однако внезапно Тайрон закричал, чем заставил рефери остановить поединок. Как оказалось, у экс-чемпиона было диагностировано повреждение рёбер.

По окончании сражения Ковингтон был предельно красноречив. Сначала он вызвал на бой Камару Усмана и Хорхе Масвидаля, а затем назвал «бесхребетным трусом» известного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Также он рассказал, что после окончания турнира его поздравил лично президент США Дональд Трамп.

«Президент сказал, что он мой главный фанат и поддерживает меня так же сильно, как я его. Сказал, что выступал перед 35 тысячами людей и чуть не сбежал оттуда, чтобы посмотреть мой бой. Что я проделал просто потрясающую работу. Что рад за меня и хочет снова видеть меня в титульном поединке. Чтобы я принёс ему новый пояс в Овальный кабинет. Я единственный боец UFC в истории, который побывал в Белом доме... Думаю, будет вполне логично сделать это во второй раз», — признался Ковингтон.