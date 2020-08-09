Победа Куницкой, поражение Олейника нокаутом и окончание успешной серии Ахмедова: чем запомнился UFC Vegas 6

В ночь с 8 на 9 августа в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Vegas 6. В главном поединке вечера Алексей Олейник проиграл нокаутом Деррику Льюису и позволил американцу установить рекорд промоушена по числу побед нокаутом в тяжёлом дивизионе. Омари Ахмедов единогласным решением судей уступил Криса Вайдману и не смог продлить успешную серию до четырёх боёв, а Яна Куницкая взяла верх над Юлией Столяренко. Главные события шоу — в материале RT.

Вторым турниром Абсолютного бойцовского чемпионата в августе стал UFC Vegas 6, проходивший на арене UFC Apex. В отличие от предыдущего шоу, на котором не нашлось места ни одному россиянину, это запомнилось выступлением сразу трёх отечественных бойцов. Яна Куницкая попыталась реабилитироваться за поражение от Аспен Лэдд, Омари Ахмедов — продлить беспроигрышную серию в среднем весе, а Алексей Олейник — взять реванш за соотечественника Александра Волкова. В октябре 2018-го тот потерпел поражение от американца, рухнув на пол за 11 секунд до финального гонга.

Первой из российских бойцов в октагон вошла Куницкая. Изначально спортсменка должна была драться с седьмым номером рейтинга легчайшего веса Кэтлин Виерой, но та по неизвестным причинам отказалась от участия в турнире. Ей на замену вышла чемпионка промоушена Invicta Юлия Столяренко. На момент схватки литовская спортсменка имела в своём послужном списке девять побед при трёх поражениях и одной ничьей. При этом ранее она уже пыталась попасть в UFC, но не смогла удачно выступить в телешоу The Ultimate Fighter.

Примечательно, что в своё время Куницкая попала в UFC именно в качестве чемпионки Invicta. В 2018 году Крис Сайборг не могла найти соперницу для поединка за вакантный титул в полулёгком весе, а выбор пал на россиянку. Правда, добиться успеха последней не удалось. Битва продлилась чуть менее трёх с половиной минут и завершилась техническим нокаутом.

Уже на первых минутах план Куницкой стал предельно понятен. Она старалась действовать в свойственной ей манере с упором на работу в клинче. Более физически сильная россиянка легко прижимала литовку к сетке, а там активно использовала как колени, так и локти. Да, подобные попадания вряд ли могли привести к досрочному завершению, но позволяли Яне уверенно контролировать ход дуэли. Уже к концу пятиминутки на лице Столяренко появилась кровь, а впоследствии её состояние лишь ухудшалось.

В схожем ключе прошёл и второй раунд. Исключением стали лишь его начало, в ходе которого Столяренко попыталась исполнить удар ногой с разворота, но промахнулась и позволила Куницкой провести эффектный бросок, а также концовка. Регулярно пытавшаяся спровоцировать перевод в партер литовка всё же добилась своего и чуть было не сотворила сенсацию, но россиянка смогла предотвратить попытку провести рычаг локтя.

В третьем Столяренко продолжила отчаянные попытки оказаться на спине и набросить болевой или удушающий приём из этого положения, но они остались тщетными. Куницкая не только уверенно защищалась, но и регулярно атаковала сама. По истечении 15 минут в её активе значилось 209 точных попаданий, а у её соперницы — лишь 30. Правда, статистика акцентированных ударов было гораздо скромнее — 43:6. В один момент рефери Марку Смиту надоело наблюдать за борьбой в партере и клинче, вследствие чего он стал поднимать девушек в стойку, но это не привело к ярким эпизодам. Яна уверенно довела дело до конца и одержала третью победу в UFC.

Следующим из россиян в клетку вошёл Ахмедов, которому предстояло гораздо более серьёзное испытание. Его оппонентом должен был стать экс-чемпион UFC в среднем весе Вайдман. После сокрушительного поражения от Люка Рокхолда он выиграл всего один поединок из пяти и надеялся исправить ситуацию в сражении с россиянином. В преддверии этой битвы именно Омари занимал более высокое место в рейтинге, но даже это не позволило ему считаться фаворитом.

Противостояние было особо интересно тем, что Ахмедов и Вайдман являются специалистами по борьбе и прославились именно благодаря мастерству в партере. Но в первом раунде свои навыки сумел продемонстрировать лишь американец. Крис дважды переводил Омари на настил, а там более чем уверенно контролировал, используя фирменный захват ног Хабиба Нурмагомедова. В стойке он также смотрелся немного ярче, в первую очередь, за счёт своей скорости. Россиянин слишком часто «заряжался» на мощный оверхенд и давал противнику возможность пользоваться этим.

Вторая пятиминутка осталась за Ахмедовым. Он явно сделал выводы и сам решил продемонстрировать свои умения переводить визави на канвас. Он провёл четыре тейкдауна, нанёс на десять акцентированных ударов больше и заставил Вайдмана выглядеть абсолютно растерянным. Крис вновь перестал чувствовать дистанцию и начал регулярно проваливаться, напомнив самого себя образца проигранных битв с Йоэлем Ромеро и Домиником Рейесом.

Но на третий раунд Ахмедова не хватило. Он выглядел уставшим и уже на 20-й секунде позволил Вайдману провести проход в две ноги. Американцу не удалось сходу зафиксировать контроль в партере, но уже некоторое время спустя он пробрался за спину соперника, а затем и вовсе прошёл в фулл-маунт (доминирующее положение сверху). Оставшиеся три минуты россиянин был вынужден защищаться от удушения с помощью «треугольника», а также от попыток Криса исполнить добивание. Судьи отдали предпочтение экс-чемпиону и помогли ему прервать серию из двух поражений. При этом двое арбитров увидели его подавляющее превосходство в заключительном отрезке — 10:8.

Что касается Ахмедова, то он потерпел первое поражение в среднем дивизионе UFC и теперь рискует если не покинуть топ-15, то как минимум потерять несколько позиций. До боя с Вайдманом он занимал 11-е место.

💰4️⃣ Performance of the Night Bonuses kind of night 💰#UFCVegas6pic.twitter.com/CxdcCiaVsS — UFC (@ufc) August 9, 2020

Сразу после этого в клетке появились участники главного сражения вечера. В случае успеха, Олейник мог не только ворваться в топ-5 рейтинга тяжёлого веса, но и одержать свою юбилейную, 60-ю победу в карьере. При этом четвёртый номер дивизиона в лице Льюиса был способен окончательно укрепиться в статусе одного из главных претендентов на пояс и встать в один ряд с Фрэнсисом Нганну и Кёртисом Блэйдсом.

Понимая, что Олейник никогда не славился ударной техникой, Льюис попытался сходу использовать своё преимущество в данном аспекте. Он моментально рванул в атаку и сначала исполнил мощнейший левый хай-кик, а затем вступил в авантюрный размен ударами. Россиянин с честью вышел из него, но позволил американцу провести тейкдаун и оказаться сверху. Правда, добить Алексея ему не удалось. А уже во второй половине раунда «Удав» продемонстрировал, почему считается одним из сильнейших специалистов по грэпплингу в категории. Он перевёл визави на настил и чуть было не провёл удушающий.

Концовка первой пятиминутки получилась обнадёживающей, но уже на седьмой секунде второй Олейник допустил грубейшую ошибку. Он слишком сблизился с оппонентом и попытался выбросить комбинацию, но был слишком медлителен и предсказуем. Связка из левого колена в прыжке и правого кросса в исполнении Деррика отправили Алексея на настил, после чего последовало добивание. Хёрбу Дину не оставалось ничего, кроме как остановить схватку. Россиянин потерпел 14-е поражение в карьере, а американец стал единоличным рекордсменом тяжёлого дивизиона UFC по числу нокаутов (11).

Помимо выступления россиян, турнир запомнился яркими нокаутами и сдачами. В рамках основного карда Бенеил Дариуш отметился эффектным бэкфистом с разворота в дуэли со Скоттом Холцманом. При этом течение первой минуты он дважды получил по глазам. Тем не менее денежных бонусов за «Выступление вечера» удостоились другие спортсмены. Одним из них стал Даррен Стюарт, «задушивший» Маки Питоло уже в первом раунде. Тот весьма неосмотрительно бросился в ноги и был пойман в «гильотину». Также навыками в джиу-джитсу блеснул Гэвин Такер, прервавший успешную серию Джастина Джейнса из пяти боёв подряд.

Мастерство в ударной технике продемонстрировали Кевин Холланд и Эндрю Санчес, причём оба нокаута получились похожими. Каждый из спортсменов немного усыпил бдительность визави, после чего пробил точный правый прямой. Но если первому из них потребовалось три раунда, то второму оказалось достаточно 4 минут 15 секунд.