Вторая защита Адесаньи, бой за титул Джонса и выступления партнёров Нурмагомедова: главные события сентября в UFC

В сентябре состоятся четыре турнира под эгидой UFC. Исраэль Адесанья проведёт вторую защиту титула в среднем весе в поединке с Пауло Костой, а Доминик Рейес и Ян Блахович в полутяжёлой категории разыграют титул, который стал вакантным после перехода Джона Джонса в тяжёлый вес. Зелим Имадаев постарается прервать серию из двух поражений, а Тагир Уланбеков — успешно дебютировать в промоушене. При этом ещё один партнёр Хабиба Нурмагомедова по команде Зубайра Тухугов сразится с крепким канадцем Хакимом Даводу.

UFC Vegas 9

Дата и место проведения: 5 сентября, Лас-Вегас (США)

Значимые бои:Алистер Оверим — Аугусто Сакаи, Зелим Имадаев — Мишель Перрейра

Главным событием первого турнира Абсолютного бойцовского чемпионата в сентябре станет яркое противостояние в самой престижной категории. Легендарный тяжеловес Алистер Оверим постарается отстоять своё шестое место в рейтинге дивизиона и проэкзаменует перспективного Аугусто Сакаи. На данный момент в активе бразильца значится четыре подряд победы в UFC, причём две из них были добыты досрочно. На полу оказались экс-чемпион M-1 Global Марчин Тыбура и Чейз Шерман. Также «жертвами» уроженца Куритибы стали бывший обладатель титул чемпиона Андрей Орловский и болгарин Благой Иванов.

Также на шоу состоится возвращение в полутяжёлый вес бывшего претендента на временный титул Овинса Сен-Прё и дебют непобеждённого молдавского тяжеловеса Александра Романова. Тем не менее внимание российских болельщиков наверняка будет приковано к Зелиму Имадаеву, который попытается прервать серию из двух поражений и заслужить право остаться в крупнейшем ММА-промоушене планеты. Его противником станет один из самых зрелищных бойцов полусредней категории Мишель Перейра, также с серией из двух неудач.

Перед приходом в UFC в активе Имадаева значилось восемь побед подряд, благодаря чему он воспринимался как один из топ-проспектов своего дивизиона. Но сперва он не смог справиться с Максом Гриффином, а затем был нокаутирован Дэнни Робертсом на турнире в Москве, в результате чего оказался в шаге от увольнения.

Теперь ему необходимо брать верх, но справиться с Перейрой будет очень непросто. Да, тот иногда слишком увлекается и работает скорее эффектно, чем эффективно, но не уважать его мастерство нельзя. Бразилец является экспертом в ударной технике и великолепно работает как ногами, так и руками, что точно будет проблемой в первых раундах. Это отлично усвоил бывший оппонент россиянина Робертс, оказавший в нокауте уже на 107-й секунде. И никого не должны вводить в заблуждения два поражения Мишеля. Второе он потерпел по собственной глупости, по инерции ударив Диего Санчеса коленом в голову, когда тот находился на земле. Но по ходу дуэли он смотрелся предпочтительнее.

UFC Vegas 10

Дата и место проведения:12 сентября, Лас-Вегас (США)

Значимые бои:Тиаго Сантос — Гловер Тейшейра, Тагир Уланбеков — Бруно Силва, Джастин Киш — Сабина Мазо

Неделю спустя состоится важнейшая схватка в рамках полутяжёлого веса, в которой может определиться будущий претендент на титул. За это право поспорят бразильцы Гловер Тейшера и Тиаго Сантос, ранее имевшие неудовольствие встречаться с первым номером рейтинга pound-for-pound Джоном Джонсом. Первый из них уступил уже экс-чемпиону в апреле 2014 года, а второй — в июле 2019-го.

Примечательно, что после поражения Сантос ни разу не выходил в октагон и очень долго залечивал тяжёлые травмы колена. В той битве он повредил переднюю и заднюю крестообразные связки, внутреннюю боковую связку и мениск. Тейшейра же за последние полтора года четырежды взял верх, а одним из поверженных оказался Никита Крылов.

На юбилейном турнире в Лас-Вегасе состоится дебют Тагира Уланбекова. Изначально он должен был выступить в июле, но из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова решил перенести свой первый поединок в UFC на более поздний срок. В связи с этим у него сменился соперник. Вместо Александра Доскальчука им стал Бруно да Силва.

В UFC бразилец провёл два боя, но ни разу не смог взять верх. Сначала он был «задушен» Халидом Тахой, а потом уступил единогласным решением Дэвиду Двораку. При этом поражение от чеха получилось довольно спорным. В двух раундах он смотрелся явно не хуже, а в первые пять минут чуть было не отправил оппонента в нокаут эффектным фронт-киком.

Уланбекову явно не стоит недооценивать навыки Силвы в стойке, но назвать его непроходимым соперником тоже нельзя. Бруно не слишком вынослив, а для наилегчайшего веса довольно медлителен и не очень уверенно смотрится в клинче и партере. А партнёр Хабиба Нурмагомедова по команде вряд ли плох в этих аспектах.

Достаточно вспомнить, что шесть из 12 соперников Уланбекова сдавались. Дважды он ловил соперника на рычаг локтя (армбар), а в остальных случаях проводил удушающий приём. В связи с этим можно предположить, что Тагир постарается затянуть Силву в партер, а там не только проверить его навыки в бразильском джиу-джитсу, но и измотать. После этого Бруно станет ещё менее опасным в стойке, что практически лишит его шансов на успех.

Также российским поклонникам ММА стоит обратить внимание на девушку-бойца Светлану Насибулину, больше известную как Джастин Киш. Спортсменка родилась в Санкт-Петербурге в 1988 году и первые пять лет провела в детском доме, после чего её удочерила американская пара. Впоследствии она сменила имя и стала выступать в соревнованиях по кикбоксингу и муай-тай, а затем добралась до смешанных единоборств. В UFC она выступает с переменным успехом (3—2). Её очередной оппоненткой станет колумбийка Сабина Мазо, всего лишь раз уступившая по ходу карьеры.

UFC Vegas 11

Дата и место проведения:19 сентября, Лас-Вегас (США)

Значимые бои:Колби Ковингтон — Тайрон Вудли, Дональд Серроне — Нико Прайс

Если верить слухам, в рамках последнего турнира серии Fight Nights в сентябре должен был выступить Шамиль Абдурахимов, но его битва с Сирилем Ганом была перенесена на 17 октября. В их отсутствие, одними из главных событий шоу станет 52-й бой в карьере Дональда Серроне. Вместе с ним в октагон выйдет автор одного из лучших нокаутов 2019 года по версии RT Нико Прайс. Также на шоу выступят яркие ударники Джонни Уокер и Кевин Холланд, а в главном поединке вечера сойдутся звёзды полусреднего веса Тайрон Вудли и Колби Ковингтон.

На данный момент дела у спортсменов идут не лучшим образом. Оба проиграли действующему чемпиону Камару Усману, а Вудли — ещё и Гилберту Бёрнсу. После этого многие поспешили списать его со счетов, заявив, что время 38-летнего бойца ушло. Примечательно, что подтвердить эту теорию может один из его злейших врагов в мире ММА, всего несколько лет назад работавший спарринг-партнёром Избранного.

На протяжении нескольких лет они вместе тренировались в American Top Team и довольно часто спарринговали друг с другом, но уже тогда их было сложно назвать друзьями. Впоследствии отношения между бойцами лишь ухудшались, чему во многом способствовал Колби, крайне грубо отзывавшийся о бывшем партнёре в интервью и социальных сетях. Спустя некоторое время Вудли стал чемпионом, а Ковингтон завоевал временный титул, что должно было привести к их очной дуэли, но она так и не состоялась. Сначала этому помешала травма Тайрона, а затем его противник был вынужден лечь на операционный стол.

За последние два года отношения между спортсменами не изменились. Ковингтон продолжал оскорблять экс-чемпиона и обещал, что после их поединка тело Вудли «скормят акулам», а тот, в свою очередь, обвинял визави в попытках избежать встречи в клетке. В конце сентября бывшие партнёры наконец получат шанс выяснить отношения не на словах, а на деле. При этом фаворитом считается именно Колби, способный предложить Тайрону быстрый темп и изнурительную борьбу в партере.

UFC 253

Дата и место проведения:26 сентября, Лас-Вегас (США)

Значимые бои: Исраэль Адесанья — Пауло Коста (титул в среднем весе), Доминик Рейес — Ян Блахович (титул в полутяжёлом весе), Зубайра Тухугов — Хаким Даводу

Главный турнир месяца в UFC представит болельщикам насыщенный кард, во главе которого окажутся сразу два чемпионских боя. Исраэль Адесанья проведёт вторую защиту титула в среднем весе, а Доминик Рейес и Ян Блахович поборются за пояс в полутяжёлом. Звание стало вакантным после того, как Джон Джонс объявил о переходе в самую престижную категорию.

Что касается Адесаньи, то ему предстоит сразиться с Пауло Костой. Бразилец должен был встретится с чемпионом ещё в начале года, но тогда ему помешал разрыв бицепса. На замену вышел Йоэль Ромеро, но не смог склонить судей на свою сторону. Схватка продлилась все пять раундов, в течение которых Исраэль больше убегал, чем дрался, но официальные лица всё равно отдали предпочтение уроженцу Нигерии. Тогда фанаты освистали обладателя пояса в среднем весе, а второе подобное выступление может нанести ещё более серьёзный удар по его репутации.

В преддверии UFC 253 оба бойца имеют в своём активе идеальные послужные списки. Адесанья выиграл 19 раз подряд, при этом только в пяти случаях определять триумфатора пришлось судьям. У Косты на шесть побед меньше, зато процент досрочных значительно выше. Лишь его дуэль с Ромеро продлилась все обозначенные три раунда, а 11 предыдущих были завершены в первые пять минут.

До недавнего момента непобеждённым считался и Рейес. В преддверии дуэли с Джонсом он имел в активе 12 побед подряд, но уступил в очень близком поединке. Блахович же проигрывал значительно чаще — восемь раз. Вплоть до 2019 года он считался довольно средним бойцом и не мог пробиться на вершину дивизиона, но успехи в битвах с Люком Рокхолдом, Роналдо Соузой и Кори Андерсоном помогли ему добиться желаемого.

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Правда, в чемпионской схватке он всё равно считается «андердогом». Как минимум, по мнению букмекеров. Рейес действительно более разносторонне развитый боец и на дистанции будет чувствовать себя увереннее Блаховича. Правда, нокаутирующую мощь поляка также никто не отменял.

Предварять чемпионские схватки будет в том числе бой с участием партнёра Нурмагомедова по команде. Зубайра Тухугов постарается продлить свою беспроигрышную серию до трёх боёв и обозначить претензии на попадание в топ-15 дивизиона, а помешать ему попытается Хаким Даводу. Канадец силён физически и предпочитает биться в стойке, но его навыки в ударной технике сложно назвать выдающимися. Он действует довольно активно, но часто «проваливается», что должно стать подспорьем для россиянина.

Кроме того, Даводу не очень силён в грэпплинге и даёт переводить себя на землю, к тому же до этого он не встречался с сильными борцами. Однако тот же Кайл Бочняк дважды отправлял его на настил, и это при том, что он обладает довольно скромными навыками в данном аспекте. Тухугов в этом плане более подкован.