Трамп поздравил Ковингтона с победой над Вудли на турнире UFC

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Президент США Дональд Трамп позвонил американскому бойцу смешанного стиля Колби Ковингтону после его победы над соотечественником Тайроном Вудли в главном поединке турнира UFC Fight Night 178 в Лас-Вегасе.
Трамп поздравил Ковингтона с победой над Вудли на турнире UFC
  • Reuters

После победы Ковингтону в эфире ESPN позвонил Трамп, чтобы поздравить с победой.

«Ты прекрасный боец, мужик. Поздравляю с победой! У тебя был сильный соперник, но это оказалась лёгкая работа, как мне кажется. Горжусь тобой. Я твой большой фанат, а ты мой. Продолжай в том же духе, ты фантастический», — сказал Трамп Ковингтону по телефону.

Для Ковингтона эта победа стала 16-й в MMA при двух поражениях.

Ранее сообщалось, что Ковингтон победил Вудли в главном бою UFC Fight Night 178.

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