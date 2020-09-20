Трамп поздравил Ковингтона с победой над Вудли на турнире UFC

Президент США Дональд Трамп позвонил американскому бойцу смешанного стиля Колби Ковингтону после его победы над соотечественником Тайроном Вудли в главном поединке турнира UFC Fight Night 178 в Лас-Вегасе.

После победы Ковингтону в эфире ESPN позвонил Трамп, чтобы поздравить с победой.

«Ты прекрасный боец, мужик. Поздравляю с победой! У тебя был сильный соперник, но это оказалась лёгкая работа, как мне кажется. Горжусь тобой. Я твой большой фанат, а ты мой. Продолжай в том же духе, ты фантастический», — сказал Трамп Ковингтону по телефону.

Для Ковингтона эта победа стала 16-й в MMA при двух поражениях.

Ранее сообщалось, что Ковингтон победил Вудли в главном бою UFC Fight Night 178.