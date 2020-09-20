Трамп поздравил Ковингтона с победой над Вудли на турнире UFC
- Reuters
После победы Ковингтону в эфире ESPN позвонил Трамп, чтобы поздравить с победой.
«Ты прекрасный боец, мужик. Поздравляю с победой! У тебя был сильный соперник, но это оказалась лёгкая работа, как мне кажется. Горжусь тобой. Я твой большой фанат, а ты мой. Продолжай в том же духе, ты фантастический», — сказал Трамп Ковингтону по телефону.
Для Ковингтона эта победа стала 16-й в MMA при двух поражениях.
Ранее сообщалось, что Ковингтон победил Вудли в главном бою UFC Fight Night 178.
President Trump called @ColbyCovMMA during the #UFCVegas11 post show 📱 pic.twitter.com/FJsUMQV8Xk— ESPN MMA (@espnmma) September 20, 2020