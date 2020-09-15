Непристойное поведение, освобождение из участка и отказ признать вину: что известно о задержании Макгрегора

Британские СМИ опубликовали новые подробности задержания бывшего обладателя чемпионских поясов UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Сообщается, что ирландец был задержан за демонстрацию полового органа незнакомой женщине во время отдыха в баре на Корсике. Представители спортсмена заявили, что боец «решительно отрицает любые обвинения». А президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт напомнил, что с Макгрегором и раньше «творилось полное безумие».

Британские журналисты сообщили новые подробности домогательств Конора Макгрегора в отношении женщины во время отдыха на Корсике.

Издание The Sun написало, что данный инцидент произошёл ещё 6 сентября в одном из элитных заведений коммуны Кальви. Якобы спортсмен, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, показал одной из женщин, отдыхавшей в том же баре, свой половой орган.

Сама девушка в этот момент направлялась в туалет. По информации источника The Sun, произошедшее «глубоко шокировало» женщину, которая не ожидала от бойца ничего подобного. Также отмечается, что ирландец в момент совершения правонарушения находился в окружении своих телохранителей.

При этом 32-летний Макгрегор приехал на Корсику со своей семьёй. Вместе с женой и детьми он на яхте путешествует по Средиземному морю уже больше месяца. Корсику он посетил, чтобы принять участие в гонке на водных велосипедах от Кальви до Монако. Мероприятие организовал фонд принцессы Монако Шарлен. Однако в связи с произошедшим ирландцу пришлось искать замену.

О задержании бывшего обладателя чемпионских поясов UFC в двух весовых категориях стало известно 12 сентября. При этом в заявлении прокуратуры говорится, что он был задержан за «непристойное поведение».

«После того как 10 сентября было подано заявление, изобличающее акты, которые можно описать как попытку сексуального насилия и демонстрации сексуального характера, в отношении г-н Конора Энтони Макгрегора проведено полицейское разбирательство», — приводит текст заявления MMAFighting.

Сам Макгрегор отверг обвинения. Его представители поспешили выступить в защиту ирландца.

«Макгрегор решительно отрицает любые обвинения в недостойном поведении. Он дал показания, и его отпустили», — говорится в заявлении, которое было отправлено в TMZ.

А менеджер Конора Одди Аттар заявил, что боец «не будет мишенью для тех, кто хочет стать героями газетного заголовка или заработать деньги».

Высказался о произошедшем даже президент UFC Дана Уайт, который напомнил, что с ирландцем и раньше «творилось полное безумие».

«Когда ведёшь подобный образ жизни, случается такая безумная ерунда. Пытаешься поразвлечься, вести себя нормально и быть нормальным человеком, и это иногда сложно. Я никоим образом и ни в коей форме не защищаю Конора. Я недостаточно знаю о произошедшем, чтобы что-то говорить. Но точно знаю, что я с ним раньше отдыхал и творилось полное безумие», — заявил Уайт.

Сам Макгрегор пока никак не прокомментировал произошедшее, однако 11 сентября в своём аккаунте в Twitter пожаловался на слишком ранний визит представителей Антидопингового агентства США (USADA) на его яхту.

Так или иначе слова Уайта о «полном безумии» в отношении Макгрегора не лишены оснований, ведь ирландец за последние годы попал сразу в несколько крупных скандалов. Мало того, это не первый раз, когда спортсмен рискует предстать перед судом.

Например, в апреле 2019-го Конор в одном из баров Дублина ударил по лицу пожилого мужчину. Сообщалось, что причиной конфликта стал отказ посетителя выпить виски Макгрегора. Якобы пострадавший отодвинул от себя стакан с выпивкой и произнёс несколько оскорбительных слов в адрес спортсмена. Не сдержавшись, Макгрегор нанёс мужчине один удар, после чего покинул заведение.

В результате Макгрегор получил относительно мягкое наказание. Он был оштрафован на $1 тыс. и принёс публичные извинения на телеканале ESPN.

А всего за месяц до того Конор в Майами отобрал телефон у мужчины и разбил его о землю. Гнев бойца вызвало назойливое поведение поклонника, который пытался сфотографировать его возле отеля «Фонтенбло».

Пострадавший написал заявление в полицию, оценив свой смартфон в $1 тыс. Макгрегора же вызвали на допрос в полицию и отпустили на свободу под залог в $5 тыс.

Никогда не отличался примерным поведением ирландец и в смешанных единоборствах. Наиболее известный скандал в рамках UFC произошёл с ним в 2018-м, когда Макгрегор напал на автобус с командой Хабиба Нурмагомедова.

В итоге двум бойцам, Майклу Кьезе и Рэю Боргу, понадобилась медицинская помощь. Конора арестовали, он был вынужден заплатить залог размером $50 тыс. Позже суд приговорил спортсмена к пяти дням общественных работ. Также его обязали пройти курсы по управлению гневом.