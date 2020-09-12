«Не считаю плохим сравнение с Хабибом»: Амосов о сопоставлении с Нурмагомедовым, шансах Гэтжи и успехе Немкова

Хабиб Нурмагомедов многого добился в смешанных единоборствах, поэтому сравнения с ним не могут вызывать недовольство. Об этом в интервью RT заявил украинский боец Bellator Ярослав Амосов. Спортсмен рассказал, с кем хотел бы сразиться в будущем, объяснил, почему не использует треш-ток, и поделился мнением о шансах Джастина Гэтжи завоевать титул в лёгком весе UFC.

— На Bellator 244 вы победили Марка Леммингера. Поединок оказался проще, чем вы думали?

— Стараюсь не думать об этом. Всегда готовлюсь к тяжёлой битве, чтобы потом ничто не застало врасплох. Настроишься на лёгкий бой, а всё получится наоборот.

— В итоге бой остановлен из-за рассечения у соперника, что случается не так часто…

— Говоря о том рассечении, оно появилось у Леммингера в стойке. Когда мы оказались в партере, понимал, что если буду бить в это место, то схватку могут и остановить. Поэтому работал прицельно.

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— Ваш план сработал...

— Да. Поединок остановили в перерыве. Ещё когда сел на стул, то сказал одному из тренеров: «Мне кажется, второго раунда не будет». Ещё по окончании первой пятиминутки заметил, что рассечение серьёзно расширилось.

— Удивились, когда Леммингер изъявил готовность продолжать?

— Да, немного. Дело не в том, что мне было страшно. Просто раньше видел бойцов, которых не выпускали на второй раунд и с менее глубокими сечками. Но доктор всё же прекратил битву.

— Не ощутили неудовлетворённости после такого завершения дуэли?

— Чувствовал, что превосхожу его и в стойке, и в партере. Понятно, что всегда стоит опасаться лаки-панчей или чего-то внезапного. Но я был уверен, что смогу додавить во втором раунде.

— На том же турнире Вадим Немков стал чемпионом Bellator в полутяжёлом весе, победив Райана Бейдера...

— Могу только поздравить его. Как я и говорил, возможно, он пропустит тейкдаун в начале боя, но потом будет доминировать в клетке. Так и получилось.

— Перед боем вы сказали, что рассматриваете Лоренца Ларкина в качестве следующего соперника, но уточнили, что пока не думали об этом. Сейчас уже успели поразмыслить?

— Да. Главное, чтобы победа над будущим оппонентом помогла мне подняться в рейтинге. Лоренц Ларкин отлично подходит для этого. Он высоко котируется в Bellator. Было бы здорово встретиться с ним. Конечно, было бы ещё интереснее, если бы на кону стоял пояс в полусреднем весе. За него готов подраться с любым. Но пока ситуация так и не прояснилась. Действующий чемпион Дуглас Лима должен встретиться с Гегардом Мусаси, но когда — неизвестно.

— Помимо Ларкина, назовите двух бойцов, поединок с которыми вам был бы интересен сейчас?

— Остаётся всё тот же Джон Фитч. Но мне бы не хотелось, чтобы кто-то говорил: «Выбрал себе старика в оппоненты». Лично я не списываю его со счетов. Он до сих пор отличный боец. Посмотрите на его схватку с Рори Макдональдом. Не скажешь, что спортсмену уже 42 года.

— Кто-нибудь ещё?

— Майкл Пейдж довольно высоко стоит в рейтинге. И он довольно медийный парень.

— На данный момент у вас уже 24 победы подряд в ММА, при этом вы ведёте себя крайне уважительно. Не считаете, что можно начинать требовать от руководства громких боёв?

— Думаете, стоит начать материться?

— Когда у Хабиба Нурмагомедова была серия из 24 побед подряд, он уже вовсю требовал «подать ему этого цыплёнка», говоря о Коноре Макгрегоре...

— Мне неудобно так. Наверное, по-другому воспитан или с уважением отношусь к соперникам. Не хочется говорить плохо об оппонентах. Всё же мы занимаемся одним делом.

— Вас называют «украинским Хабибом». В том же футболе перспективные спортсмены зачастую избегают сравнений со звёздными предшественниками, ведь почти ни один из наследников Пеле или Марадоны не добился серьёзного успеха. Вас не пугают подобные сравнения?

— Честно говоря, не думал об этом. Сейчас называют Нурмагомедовым, со временем начнут Амосовым. Всему своё время. Кроме того, не считаю это плохим сравнением. Хабиб многого добился.

— Слышал мнение, что вы смогли бы победить Нурмагомедова в очной дуэли. Вы так считаете?

— Каждый верящий в себя боец скажет, что выиграет. И это правильно. В противном случае человеку нечего делать в октагоне. Но я не понимаю, когда люди в шутку говорят: «Сразись с Хабибом или Конором». Сейчас это невозможно. Разные весовые категории, промоушены.

— Вы несколько раз встречались с Хабибом, а виделись ли вы с его отцом?

— Да. Мы пересекались на турнирах по боевому самбо. А с самим Хабибом ужинали вместе, когда он посещал футбольный матч на Украине.

— Какие впечатления у вас остались от общения с Абдулманапом Нурмагомедовым?

— Не могу сказать, что мы с ним долгое время разговаривали с глазу на глаз. Поздоровались, обменялись парой фраз. Но было видно, что ребята слушались и верили в него. Он воспитал множество чемпионов. Это большая потеря для мира ММА. Абдулманапа Нурмагомедова будут помнить.

— Некоторые люди сомневались, что Хабиб продолжит карьеру после смерти отца. Вы так не считали?

— Нет. Почему-то был уверен, что Нурмагомедов продолжит выступать.

— Ранее вы называли Нурмагомедова фаворитом в сражении с Фергюсоном и говорили, что Тони сильно сдал за последнее время. Судя по всему, вы не были удивлены его поражением от Джастина Гэтжи?

— Не особо. Гэтжи — интересный парень. У него есть характер, он очень волевой. Бьётся, несмотря ни на что. Мне нравятся такие бойцы.

— Гэтжи можно назвать самым серьёзным соперником в карьере Нурмагомедова?

— Думаю, Гэтжи определённо входит в число сильнейших оппонентов Нурмагомедова. На данный момент номером один считается Глейсон Тибау, но это было давно.

— Как считаете, Гэтжи способен составить серьёзную конкуренцию Нурмагомедову?

— Мне кажется, Гэтжи может взять верх над Нурмагомедовым. Поэтому считаю, что шансы на победу в этом бою — 75 на 25 в пользу Хабиба.

— Какое было бы соотношение в схватке между Нурмагомедовым и Фергюсоном?

— 80 на 20. Как бы Тони ни пытался крутиться, но Хабиб очень хорошо «вяжет», не оставляет свободы. Он всегда забирает одну руку или ногу, выключает половину тела соперника. Тот же Фергюсон вряд ли был бы такой вёрткий в партере.

— Сейчас много говорят о поединке между Нурмагомедовым и Жоржем Сен-Пьером. В мае канадцу исполнилось 39 лет. Не поздновато?

— Думаю, да. Это было бы интересно увидеть, но для Сен-Пьера было бы ошибкой соглашаться на такой бой. Хабиб на взлёте и стилистически очень неудобен для Жоржа. Канадец — легенда, но не думаю, что сейчас он пребывает в своей лучшей форме. Вернуться и проиграть — не лучший вариант. Безусловно, надо понимать, кто какие цели преследует. Кто-то дерётся за деньги, а кто-то за имя.

— Назовите пятёрку величайших бойцов в истории ММА.

— Естественно, в их число включу Фёдора Емельяненко. Не знаю, почему люди редко говорят о Деметриусе Джонсоне. Наверное, мало кому интересны бои в наилегчайшем весе, но Мышонок — классный спортсмен и многократно защищал пояс. Также назову Джона Джонса, Андерсона Силву и Генри Сехудо.

— Сехудо также нечасто включают в подобные списки...

— У него невероятная карьера — золото Олимпийских игр и два чемпионских пояса UFC. Не думаю, что в ближайшее время кто-либо сможет превзойти его достижения.

— Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес. Как оцениваете его перспективы там?

— Ещё когда смотрел его последний поединок с Домиником Рейесом, обратил внимание, что Джонс выглядит не таким сухим, как обычно. Видимо, возраст берёт своё. Ему стало тяжелее гонять вес. Сейчас он немного наберёт массу и сможет успешно выступать в тяжёлой категории.

— На кого бы поставили в сражении между Джонсом и действующим чемпионом Стипе Миочичем?

— На Джонса. Мне нравится этот парень. Никогда не пересекался с ним, но был в лагере Jackson Wink. Да, у Джона были проблемы, в том числе с законом, но в зале все очень положительно отзывались о нём. Говорили, что он всем помогает.

— Вы признавались, что не так часто следите за выступлениями других бойцов. В последнее время какой поединок запомнился вам больше всего?

— Был интересный бой с участием Яна. Знаком с ним. Болел и переживал за него. Понимал, что Пётр должен выиграть, но знал, что оппонент — не подарок.

— Многие считают, что Ян всерьёз и надолго пришёл в легчайший вес. Как думаете, кто-либо из трио Диллашоу, Гарбрандт и Сехудо мог бы составить ему конкуренцию?

— Мне кажется, что Гарбрандт ничего не смог бы противопоставить Яну. При этом схватки с Диллашоу и Сехудо были бы очень интересными. У Генри хорошая борьба, он очень здорово дышит.