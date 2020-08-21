Украинский боец ответил, конфликтовал ли он с главой промоушена Bellator

Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов рассказал, был ли у него конфликтс руководителем промоушена Bellator Скоттом Кокреном.

«Можно обсуждать любые моменты. Например, когда мне предложили бой с Фитчем, я был очень далёк от лимита полусредней категории. На тот момент весил около 90 килограммов. Руководство пошло навстречу и согласилось устроить битву в промежуточном весе. Кроме того, могу выступить на любительском турнире, побороться с кем-либо. Практически нет запретов. Были ли у меня причины быть недовольным решениями Кокера? Ни разу», — рассказал Амосов RT.

Ранее он высказал мнение об Алексее Олейнике.