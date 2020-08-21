Амосов об Олейнике: дядя Лёша показывает, что всё возможно в любом возрасте

Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов высказал мнение о своём бывшем соотечественнике, россиянине Алексее Олейнике.

«Дядя Лёша показывает, что всё возможно в любом возрасте. Нужно только тренироваться. В плане ударной техники Олейник своеобразный, но попадает раз за разом. За свою карьеру он встречался с рядом звёздных соперников и неоднократно побеждал», —рассказал Амосов RT.

Он отметил, что сам ещё не задумывался, до какого возраста будет продолжать выступать в ММА.

«Всё может внезапно измениться. Сегодня всё получается, а завтра уже нет. Кто знает, возможно, найду для себя что-то другое. Например, я был удивлён решением Александра Гвоздика завершить карьеру. Вроде, всё отлично получалось, был чемпионом. Да, в последний раз проиграл, но это же не конец. Тем не менее, в одночасье взял и завязал. Видимо, в жизни нашлось что-то более важное», — добавил спортсмен.

Ранее он признался, что не понимает, как бойфренд Ванзант разрешил ей драться без перчаток.