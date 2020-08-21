Украинский боец не понимает, как бойфренд Ванзант разрешил ей драться без перчаток

Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов поделился своим мнением о переходе экс-бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пейдж Ванзант в кулачные бои без перчаток.

«Многие считают, что Ванзант — одна из самых симпатичных девушек в ММА. Немного жалко, что она решила перейти в такой вид спорта. Не знаю, зачем Пейдж сделала это, ведь это не самое красивое зрелище. Не понимаю, как муж разрешил ей», — сказал Амосов RT.

Сам украинец признался, что у него нет желания попробовать свои силы в боях без перчаток.

«У меня нет такого желания. Считаю, что это не совсем спорт. На мой взгляд, это возвращает нас во времена гладиаторов. В будущем остаётся только вновь начать биться на мечах. Но людям нравятся. Для тех, кто не занимается спортом, подобное зрелище кажется чем-то нереальным», — добавил Амосов.

Ранее Амосов выразил уверенность, что Немков не «перегорит» в бою с Бейдером из-за желания отомстить за Емельяненко.