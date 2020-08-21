Амосов не думает, что Немков может перегореть из-за желания отомстить за Емельяненко
- © Hans Gutknecht/MediaNews Group/The Los Angeles Daily News via Getty Images
«Думаю, Немков подойдёт к поединку с холодной головой. Его не будут мучить мысли о мести. Сейчас у Вадима есть задача — выиграть титул. Уверен, что он сможет абстрагироваться от посторонних вещей», — заявил Амосов в беседе с RT.
Немков является представителем Fedor Team и тренируется вместе с Фёдором Емельяненко. Российский боец встретится с Бейдером на турнире Bellator 244.
Фёдор Емельяненко проиграл американцу нокаутом 26 января 2019 года.
Ранее Амосов дал прогноз поединка между Немковым и Бейдером.