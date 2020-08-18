Джонс отказался от титула чемпиона UFC в полутяжёлом весе

Чемпион UFC в полутяжёлом весе американский боец Джон Джонс сообщил, что официально отказался от своего титула.

«Только что разговаривал по телефону с UFC. Сегодня я официально подтверждаю, что оставляю вакантным титул чемпиона в полутяжёлом весе. Это было потрясающее путешествие, искренняя благодарность всем моим соперникам, UFC и, самое главное, вам, фанаты», — написал Джонс в своём Twitter.

В послужном списке 32-летнего Джонса 26 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Джонс заявил о намерении вскоре стать чемпионом UFC в тяжёлом весе.