Джонс заявил о намерении вскоре стать чемпионом UFC в тяжёлом весе

Короткая ссылка
Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс заявил, что намерен завоевать титул в тяжёлой весовой категории.
Джонс заявил о намерении вскоре стать чемпионом UFC в тяжёлом весе
  • Reuters

«Титул тяжёлого веса, увидимся очень скоро. Это захватывающе. По некоторым причинам эти тяжеловесы не кажутся мне слишком большими. Я слишком быстр и смогу уйти от правой Миочича. Когда придёт время, я буду очень силён и полон энергии. Скоро, очень скоро меня будут считать самым жёстким парнем на планете», — написал Джонс на своей странице в Twitter.

В послужном списке 33-летнего Джонса 26 побед и одно поражение в ММА. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

Чемпионом UFC в тяжёлом весе является Стипе Миочич.

Ранее сообщалось, что Нганну бросил вызов Миочичу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить