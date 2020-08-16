Джонс заявил о намерении вскоре стать чемпионом UFC в тяжёлом весе

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс заявил, что намерен завоевать титул в тяжёлой весовой категории.

«Титул тяжёлого веса, увидимся очень скоро. Это захватывающе. По некоторым причинам эти тяжеловесы не кажутся мне слишком большими. Я слишком быстр и смогу уйти от правой Миочича. Когда придёт время, я буду очень силён и полон энергии. Скоро, очень скоро меня будут считать самым жёстким парнем на планете», — написал Джонс на своей странице в Twitter.

В послужном списке 33-летнего Джонса 26 побед и одно поражение в ММА. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

Чемпионом UFC в тяжёлом весе является Стипе Миочич.

Ранее сообщалось, что Нганну бросил вызов Миочичу.