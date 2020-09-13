Глава UFC прокомментировал арест Макгрегора

Короткая ссылка
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о задержании бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора во Франции.
Глава UFC прокомментировал арест Макгрегора
  • Reuters

«Не знаю достаточно о ситуации Конора. Читал то же самое, что и вы, и знаю то же самое. Конор завершил карьеру. Я не общался с ним. Уверен, ему не нужен мой совет или моя помощь. Но если понадобится, он может мне позвонить», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC в Лас-Вегасе.

Он также ответил на вопрос, почему Макгрегор всегда попадает в подобные истории. По мнению президента UFC, Макгрегор является очень большим человеком в мире и люди могут излишне проявлять внимание к нему.

«Люди сходят с ума, бегут за ним, оставляют деньги на игровых столах и бегут за ним. Это сумасшествие, никогда такого не видел. При таком образе жизни, как у него, случаются сумасшедшие вещи. Ты пытаешься быть нормальным, но это не всегда получается. Не защищаю Конора, не знаю его ситуацию», — добавил Уайт.

12 сентября Макгрегора задержали во Франции, а потом отпустили после допроса. По информации прессы, его арестовали после обвинений в сексуальных домогательствах.

Ранее менеджер Макгрегора Одди Аттар заявил, что был разгневан задержанием своего клиента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить