Глава UFC прокомментировал арест Макгрегора

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о задержании бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора во Франции.

«Не знаю достаточно о ситуации Конора. Читал то же самое, что и вы, и знаю то же самое. Конор завершил карьеру. Я не общался с ним. Уверен, ему не нужен мой совет или моя помощь. Но если понадобится, он может мне позвонить», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC в Лас-Вегасе.

Он также ответил на вопрос, почему Макгрегор всегда попадает в подобные истории. По мнению президента UFC, Макгрегор является очень большим человеком в мире и люди могут излишне проявлять внимание к нему.

«Люди сходят с ума, бегут за ним, оставляют деньги на игровых столах и бегут за ним. Это сумасшествие, никогда такого не видел. При таком образе жизни, как у него, случаются сумасшедшие вещи. Ты пытаешься быть нормальным, но это не всегда получается. Не защищаю Конора, не знаю его ситуацию», — добавил Уайт.

12 сентября Макгрегора задержали во Франции, а потом отпустили после допроса. По информации прессы, его арестовали после обвинений в сексуальных домогательствах.

Ранее менеджер Макгрегора Одди Аттар заявил, что был разгневан задержанием своего клиента.