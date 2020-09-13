Менеджер Макгрегора: Конор не будет мишенью для тех, кто гонится за громким заголовком

Одди Аттар, менеджер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора прокомментировал задержание своего клиента во Франции.

«Я разгневан, громко и ясно заявляю: Конор Макгрегор не является и не будет мишенью для тех, кто гонится за громким заголовком или хочет получить гонорар», — приводит слова Аттара MMA Fighting.

Ранее стало известно, что Макгрегор был задержан на французском острове Корсика, где отдыхал со своей невестой Ди Девлин и двумя детьми, по обвинению в поведении сексуального характера и сексуальных посягательствах, однако после допроса был отпущен на свободу.