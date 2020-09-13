Менеджер Макгрегора: Конор не будет мишенью для тех, кто гонится за громким заголовком

Короткая ссылка
Одди Аттар, менеджер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора прокомментировал задержание своего клиента во Франции.
Менеджер Макгрегора: Конор не будет мишенью для тех, кто гонится за громким заголовком
  • Reuters

«Я разгневан, громко и ясно заявляю: Конор Макгрегор не является и не будет мишенью для тех, кто гонится за громким заголовком или хочет получить гонорар», — приводит слова Аттара MMA Fighting.

Ранее стало известно, что Макгрегор был задержан на французском острове Корсика, где отдыхал со своей невестой Ди Девлин и двумя детьми, по обвинению в поведении сексуального характера и сексуальных посягательствах, однако после допроса был отпущен на свободу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить