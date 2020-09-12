«Глубоко опечалены, что мольбы атлетов не дали результата»: в Иране казнили борца Афкари, которого поддерживал Трамп

Борец греко-римского стиля Навид Афкари был казнён в иранской тюрьме по обвинению в убийстве спустя два года после ареста. Его семья утверждала, что спортсмен под пытками признал себя виновным в преступлении, которого не совершал. В поддержку отмены приговора была развёрнута кампания, которую поддержал президент США Дональд Трамп. В Международном олимпийском комитете заявили, что шокированы новостью о казни.

Иранский борец греко-римского стиля Навид Афкари был казнён утром 12 сентября в тюрьме города Шираз. Он получил два смертных приговора в связи с убийством Хассана Туркмана, сотрудника службы безопасности компании водоснабжения, в ходе протестов 2018 года. В защиту Афкари была организована масштабная кампания, к которой подключились крупные международные спортивные организации, президент США Дональд Трамп и глава UFC Дана Уайт.

Навид Афкари был арестован в августе 2018 года вместе со своими братьями Вахидом и Хабибом. Им предъявили обвинения в убийстве Туркмана и участии в протестах, проходивших тогда в стране.

Братья Навида Афкари были отправлены в тюрьму на сроки 54 года и 27 лет, а самого 27-летнего борца, выигрывавшего медали на национальных состязаниях, приговорили к двум смертным казням. Верховный суд Ирана отказал спортсмену в пересмотре дела.

Как сообщают СМИ, Афкари был казнён в соответствии с законом, по которому он должен получить наказание, аналогичное совершённому деянию. У борца была возможность возместить семье Туркмана материальный ущерб, однако родственники погибшего, по информации местных изданий, отказались принимать компенсацию и прощать обвиняемого.

В начале сентября иранское государственное телевидение показало видео, на котором Афкари совершил признание в убийстве и в рамках следственного эксперимента продемонстрировал, как нанёс жертве смертельные удары. Были также показаны подписанные борцом документы, в которых он признался в совершении преступления.

При этом семья Афкари уверена в его невиновности. Ранее его мать Бахи Намжу записала видеообращение, в котором рассказала, что дело против Навида сфабриковано, а самого борца и его братьев пытали, чтобы получить от них признания и нужные показания. Она также утверждала, что не может связаться с сыном и узнать его местоположение. Афкари лишь однажды удалось отправить домой аудиосообщение, в котором он рассказал, что свои признания сделал под пытками.

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К делу Афкари быстро оказалось приковано внимание всего спортивного сообщества. Свою озабоченность в связи с планировавшейся казнью борца выражал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Когда стало известно о приведении приговора в исполнение, в организации заявили, что глубоко опечалены произошедшим.

«Казнь иранского борца Навида Афкари — это очень прискорбное известие. МОК потрясён этой новостью. Томас Бах обращался напрямую к верховному лидеру и президенту Ирана с просьбой помиловать Афкари, при этом признавая суверенитет исламской республики. Мы глубоко опечалены тем, что мольбы атлетов со всего мира и неофициальные усилия МОК и других организаций не дали результата», — сказано в заявлении.

Отменить казнь Афкари просил и президент США Дональд Трамп. По его словам, борца преследовали за участие в антиправительственных митингах, что не должно караться столь суровым наказанием.

«Слышал, что в Иране хотят казнить отличного известного борца, 27-летнего Навида Афкари, единственное преступление которого — участие в антиправительственной демонстрации. Протестующие выступали против «ухудшающейся экономической ситуации в стране и инфляции». Обращаюсь к руководству Ирана: я был бы вам благодарен, если бы вы сохранили жизнь этому молодому человеку и не казнили его. Спасибо!» — писал в своём Twitter Трамп в начале сентября.

Президента США поддержал глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт. Он заявил, что не мог пройти мимо дела Афкари, так как он является частью борцовского сообщества.

«Навид Афкари сходил на мирный протест, и теперь его за это казнят... Во-первых, он человек. Во-вторых, он один из нас. На его месте мог оказаться любой из моих бойцов. Единственное, что пришло мне в голову, — это позвонить президенту Трампу и попросить его о помощи этому человеку. Он сказал, что рассмотрит со своей администрацией вопрос, можно ли как-то спасти его... Я тоже с уважением и смирением прошу власти Ирана не казнить этого человека и сохранить ему жизнь», — говорил Уайт.