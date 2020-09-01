«Всегда был искренен в своём отношении к делу»: на 62-м году жизни скончался хоккейный тренер Ржига

На 62-м году жизни скончался бывший тренер команд КХЛ «Спартак» и СКА Милош Ржига. СМИ сообщают, что причиной смерти стал тромбофлебит, вызванный варикозным расширением вен. Соболезнования в связи с трагедией выразили российские клубы, а также коллеги, которым довелось работать с чехом. Экс-наставник сборной России Олег Знарок отметил стремление Ржиги сражаться до победного конца, которое передавалось и хоккеистам, а член совета директоров СКА Александр Медведев назвал его «героем нашего времени».

1 сентября на 62-м году жизни скончался известный хоккейный тренер Милош Ржига. По сообщениям СМИ, причиной смерти стал тромбофлебит, вызванный варикозным расширением вен.

Последние несколько недель специалист проходил лечение в Институте клинической и экспериментальной медицины в Праге, куда он был доставлен 18 августа. Тогда о причинах госпитализации практически ничего не было известно. Лишь отмечалось, что в последнее время его состояние здоровья резко ухудшилось. До этого специалист переболел коронавирусом.

Сын тренера Милош Ржига — младший не стал уточнять причину смерти, лишь отметив, что последний месяц жизни его отца прошёл в борьбе.

«Благодарю семью и всех близких, которые были с нами и старались изо всех сил. И я хотел бы от всей души поблагодарить своего отца за всё, что он всегда делал для других. Хочу попросить всё хоккейное движение, болельщиков и друзей почтить память моего отца и помнить его только наилучшим образом», — приводит слова Ржиги-младшего «Спорт Экпресс» со ссылкой на чешское издание iSport.cz.

В послужной список Ржиги входил целый ряд чешских команд, однако он был особенно близок и российскому хоккею. С 2005 по 2006 год и тренер возглавлял «Химик», позже переименованный в «Атлант». С декабря 2007 года по октябрь 2010 он руководил «Спартаком». После увольнения вернулся в мытищинскую команду и, доведя её до финала, завоевал серебряные медали Кубка Гагарина. Затем чех работал в петербургском СКА и омском «Авангарде».

Летом 2017 года Ржига встал у руля сборной Чехии. За три года её лучшим результатом стал выход в полуфинал чемпионата мира 2019 года. Специалист надеялся продолжить работу в национальной команде, несмотря на отмену первенства планеты 2020 года. При этом сообщалось, что его следующим местом работы мог стать казахстанский «Барыс».

«Герой нашего времени»

Преждевременная кончина Ржиги шокировала весь хоккейный мир. Нападающий «Спартака» и сборной Чехии Лукаш Радил отметил значимость его фигуры не только для чешского, но и для российского спорта и КХЛ. По мнению игрока, его тренерская карьера была намного ярче, чем у большинства соотечественников.

«Помимо прочего Милош был просто прекрасным человеком. Настоящей частью, душой команды. Это очень большая потеря. Он собирался выиграть чемпионат мира с командой в этом году и в очередной раз доказать всем, что он чего-то стоит. В этом весь Ржига. Он всегда говорил: «Не думайте о последствиях. Отдавайте всё, отдавайте себя. Только тогда вы почувствуйте отдачу», — вспомнил Радил.

Свои соболезнования в связи со смертью тренера выразили в СКА, «Спартаке», «Авангарде», «Салавате Юлаеве» и других командах. Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) позволило командам провести минуту молчания в память о нём. Разрешением уже намерены воспользоваться красно-белые в первом выездном и домашнем матчах нового сезона.

Многие отметили не только тренерские, но и человеческие качества Ржиги. Так, член совета директоров СКА Александр Медведев назвал его «героем нашего времени», весь путь которого характеризовался страстью к хоккею и жизни.

«Где бы ни работал, в Чехии или России, он отдавался полностью и пользовался авторитетом и у тренерского сообщества, и у игроков. Находил подходы ко всем хоккеистам, чтобы они могли раскрыть свои лучшие качества. Ржига — талантливый человек с чувством юмора, который мог и сам пошутить, и понимал шутки», — цитирует Медведева ТАСС.

Экс-наставник «Крыльев Советов» Андрей Потайчук признался, что ему тяжело поверить в произошедшее, учитывая тот факт, что ещё месяц назад они общались и ничто не предвещало трагедии. Дружеские отношения связывали Ржигу и с нынешним главный тренером «Спартака» Олегом Знарком.

«Он был ни на кого не похож — эмоциональный, кипучий, целеустремленный. Меня всегда подкупало его неравнодушие к командным результатам — за победу он был готов драться и сражаться сам и точно также настраивал на борьбу своих хоккеистов. Против его команд было сложно играть — ты должен был быть готов к тому, что соперник станет работать на льду от первой и до последней секунды. При Ржиге игроки выходили на матч с горящими глазами», — сказал Знарок.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отметил, что чех оставил большой след в хоккее. По его словам, он обладал характером победителя, а его энергетика неизменно передавалась подопечным, которые выходили на лёд, заряженные на результат.

«Пан Милош всегда был неординарной личностью. Импульсивный, неравнодушный к своему делу, которому он посвятил всю свою жизнь. Ржига всегда полностью отдавал себя игре. Все его действия и жесты подтверждались тем, что он находился на одной волне с командой, а ребята заряжались этим и делали своё дело лучше», — сказал Быков «Чемпионату».

Известный российский функционер Леонид Вайсфельд отметил вклад Ржиги в игру СКА и «Атланта». По его словам, специалист проявил себя как настоящий профессионал, которому удалось вывести команды на новый уровень.

«Это большая потеря как для КХЛ, так и для всего мирового хоккея. Милош запомнился мне как жизнерадостный человек, который всегда был искренен в своем отношении к делу. Что касается его работы в лиге, то здесь сразу вспоминаются времена его работы в питерском СКА и подмосковном «Атланте»... Несмотря на все трудности, Ржига не изменял своим принципам и требовал от хоккеистов максимальной отдачи в каждой игре», — приводит слова Вайсфельда Sport24.