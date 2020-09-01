«Авангард» отреагировал на смерть бывшего тренера команды Ржиги

ХК «Авангард» выразил соболезнования родным бывшего главного тренера команды Милоша Ржиги.

«Из жизни на 62-м году ушёл бывший тренер ХК «Авангард» Милош Ржига. По сообщениям СМИ, 18 августа он был госпитализирован в критическом состоянии. Милош Ржига возглавлял «Авангард» в сезоне-2013/14. Приносим соболезнования родным и близким Милоша. Мы будем помнить», — гласит сообщение в Twitter «Авангарда».

Последним местом работы Ржиги была сборная Чехии, которую он возглавлял с 2018 по 2020 год.

Ранее ФХР выразила соболезнования родным и близким ушедшего из жизни тренера Ржиги.