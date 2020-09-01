ФХР выразила соболезнования родным и близким ушедшего из жизни тренера Ржиги

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Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования родным и близким скончавшегося чешского тренера Милоша Ржиги.
ФХР выразила соболезнования родным и близким ушедшего из жизни тренера Ржиги
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«ФХР выражает глубочайшие соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал Милоша Ржигу, в связи с этой тяжёлой утратой», — гласит сообщение федерации на её официальном сайте.

Чешский специалист скончался на 62-м году жизни в Праге. В России Ржига известен по работе с «Химиком», «Авангардом», «Спартаком», СКА и «Атлантом».

Ранее сообщалось, что скончался экс-тренер «Спартака» и СКА Ржига.

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