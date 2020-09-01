Скончался экс-тренер «Спартака» и СКА Ржига

Бывший главный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига умер в возрасте 61 года.

Об этом сообщает iSport.cz.

18 августа появилась информация, что специалист был доставлен в Институт клинической и экспериментальной медицины в Праге. Отмечалось, что в последние несколько недель состояние здоровья специалиста резко ухудшилось, но конкретная причина госпитализации не раскрывалась.

Ржига был известен в России по работе с воскресенским «Химиком», московским «Спартаком», мытищинским «Атлантом», петербургским СКА и омским «Авангардом».

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни бывший футболист и тренер «Локомотива» Борис Петров.