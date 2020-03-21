Ржига надеется продолжить работу со сборной Чехии по хоккею

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Главный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига рассказал, что хотел бы продолжить работу с командой, несмотря на отмену чемпионата мира 2020 года.
Ржига надеется продолжить работу со сборной Чехии по хоккею
  • © Katerina Sulova/CTK
  • globallookpress.com

«Я жду результатов разговора с Чешским хоккейным союзом. Если там будет желание, то я готов продолжить работу, сборная для меня всегда на первом месте, у меня есть желание продолжить работу», — приводит слова Ржиги ТАСС.

Ржига является главным тренером сборной Чехии с 2018 года. Под его руководством команда заняла четвёртое место на ЧМ-2019.

Ранее Кожевников назвал ожидаемым решение отменить ЧМ-2020 по хоккею.

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