Ржига надеется продолжить работу со сборной Чехии по хоккею
- © Katerina Sulova/CTK
- globallookpress.com
«Я жду результатов разговора с Чешским хоккейным союзом. Если там будет желание, то я готов продолжить работу, сборная для меня всегда на первом месте, у меня есть желание продолжить работу», — приводит слова Ржиги ТАСС.
Ржига является главным тренером сборной Чехии с 2018 года. Под его руководством команда заняла четвёртое место на ЧМ-2019.
Ранее Кожевников назвал ожидаемым решение отменить ЧМ-2020 по хоккею.