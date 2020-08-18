Бывший наставник «Спартака», СКА и сборной Чехии по хоккею Ржига госпитализирован в Праге

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Известный чешский хоккейный тренер Милош Ржига был доставлен в одну из больниц Праги.
Бывший наставник «Спартака», СКА и сборной Чехии по хоккею Ржига госпитализирован в Праге
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Как сообщает Isport, состояние 61-летнего специалиста ухудшилось в последние несколько недель, после чего он был госпитализирован.

Подробностей о диагнозе тренера не приводится.

В России Ржига работал в «Химике», «Спартаке», «Атланте» и СКА. Под его руководством сборная Чехии дошла до полуфинала чемпионата мира 2019 года, по итогам которого заняла четвёртое место.

Ранее сообщалось, что «Амур» погасил долги за прошлый сезон перед хоккеистами.

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