Победный гол Радулова, спасения от Худобина и «сухарь» Варламова: как россияне стали главными звёздами игрового дня НХЛ

«Даллас» выиграл у «Колорадо» второй матч четвертьфинала Кубка Стэнли. Вратарь техасцев Антон Худобин совершил 38 сейвов, а нападающий Александр Радулов стал автором победной шайбы. «Айлендерс» открыли счёт в серии с «Филадельфией» благодаря «сухарю» Семёна Варламова, который не пропустил ни одной шайбы во второй игре подряд. Оба российских голкипера стали первыми звёздами в своих встречах.

38 сейвов Худобина и гол плюс пас Радулова

«Даллас Старз» одержали победу над «Колорадо Эвеланш» во втором подряд матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ. Уступая со счётом 0:2 к середине второго периода, они сумели забросить четыре шайбы менее чем за десять минут и взять верх. Непосредственное участие в победе приняли и российские хоккеисты.

Начинался матч очень сложно для «Далласа». «Колорадо» обрушился настоящей лавиной на ворота Антона Худобина. Шайба летела в его сторону 20 раз, а один только Нэйтан Маккиннон нанёс семь бросков — больше, чем все соперники за то же время. Именно он и открыл счёт в большинстве. Шайба прошла над плечом вратаря, и его вряд ли можно было винить за этот гол.

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Маккиннон помог также удвоить счёт во второй 20-минутке, отдав голевую передачу на Микко Рантанена. Игроки «Колорадо» вновь воспользовались численным преимуществом и демонстрировали такую уверенность в себе, что «Далласу» было сложно на что-то рассчитывать.

Однако буквально тут же «Эвеланш» дважды нарушили правила, и Джо Павелски с Радеком Факсой поочерёдно воспользовались «подарками» Самуэля Жирара и Иэна Коула, восстановив паритет в матче. Обе шайбы были заброшены с подачи россиян — своим напарникам помогли Александр Радулов и Денис Гурьянов.

Такое развитие событий сбило настрой «Колорадо». Этим воспользовался Джейми Бенн, который отдал передачу на пятачок Радулову. Но нападающий замкнул пас не клюшкой, а плечом. Такой удивительный рикошет вывел «Даллас» вперёд и, как оказалось позднее, принёс победу.

До конца второго периода «Старз» отметились ещё и голом Исы Линделла, который после нереализованного большинства «Эвеланш» завершил контратаку. В заключительной трети «Колорадо» уже пришлось искусственно создавать себе численное преимущество, чтобы отыграться, но уход Павела Францоуза на скамейку запасных лишь привёл к голу Джейми Олексиака в пустые ворота.

«Даллас» с учётом серии первого раунда с «Калгари Флэймз» выиграл уже четыре матча подряд. Двумя главными звёздами второй встречи с «Колорадо» были признаны россияне: Антон Худобин, совершивший 38 сейвов, и Александр Радулов, вышедший на 17-е место среди россиян в истории по набранным очкам в плей-офф.

Второй «сухарь» Варламова и «-2» Проворова

Если «Даллас» одержал уже вторую победу в полуфинале конференции, то «Нью-Йорк Айлендерс» только начал свою серию с «Филадельфия Флайерз». Подопечные Барри Тротца уверенно выиграли первый матч с тем же счётом, что и пятую игру с «Вашингтон Кэпиталз» — 4:0.

Ньюйоркцы открыли счёт уже на седьмой минуте. 37-летний защитник Энди Грин нанёс мощный бросок от синей линии, который в итоге оказался победным. Он не забрасывал в плей-офф уже больше десяти лет, а в последний раз огорчал именно «Филадельфию».

Хотя «Флайерз» располагают отличным подбором исполнителей, в этот вечер забивать у них оказалось некому. Сыграла роль и надёжная оборона Семёна Варламова. Российский голкипер ни разу не дрогнул во втором периоде, когда соперник активизировался и стал беспокоить его всё чаще.

«Флайерз» продолжили штурм и в заключительной 20-минутке, однако волею обстоятельств шайбы влетали только в их ворота. Жан-Габриэль Пажо, Андерс Ли и Девон Тэйвз довели счёт до разгромного, хотя за последние 20 минут «Айлендерс» нанесли всего семь бросков по чужим воротам. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов закончил встречу с показателем полезности «–2».

Первой звездой матча стал Варламов. Он совершил 29 сейвов и второй раз подряд сыграл на ноль в Кубке Стэнли. В истории «Айлендерс» этого не удавалось ещё ни одному вратарю. Сухая серия россиянина теперь составляет 136 минут и 20 секунд. До клубного рекорда Билли Смита, установленного ещё в 1980 году, ему осталось всего лишь 40 секунд.

«Я не считаю, что на данный момент добился чего-то особенного. Я просто играю в свой хоккей. Да, сейчас я два раза подряд сыграл на ноль, но ребята передо мной играют действительно здорово. Вообще, я уже забыл этот матч и жду следующего. На данный момент шатауты не имеют значения. Это плей-офф. Самое главное для меня — добыть победу и готовиться к следующему матчу», — сказал Варламов после игры.

На данный момент именно россиянина можно назвать самым надёжным вратарём в НХЛ. Он занимает второе место и по среднему количеству пропущенных шайб, и по проценту отражённых бросков. За такую статистику Варламов должен в первую очередь благодарить команду, которая не только качественно обороняется, но и за всю первую игру с «Флайерз» подарила им лишь одно большинство.