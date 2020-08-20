Реванш «молний»: три передачи Кучерова вывели «Тампа-Бэй» во второй раунд Кубка Стэнли

Ассистентский хет-трик Никиты Кучерова помог «Тампе» одолеть «Коламбус» в пятом матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ. Подопечные Джона Купера уверенно выиграли серию, взяв реванш за поражение от «Блю Джекетс» на той же стадии Кубка Стэнли год назад, и прошли в следующую стадию турнира. «Колорадо» Никиты Задорова и Валерия Ничушкина пробился в полуфинал Западной конференции, обыграв «Аризону» со счётом 7:1. Российский защитник записал на свой счёт первую шайбу в плей-офф, а Натан Маккинон вышел в лидеры гонки бомбардиров Кубка Стэнли.

Ассистентский хет-трик Кучерова и две результативные передачи Гаврикова

Выступление «Тампы-Бэй Лайтнинг» традиционно вызывает повышенный интерес у российских болельщиков, ведь в составе команды выходят на лёд три легионера из РФ: вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и, конечно, лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ-2018/19 Никита Кучеров. А в текущем сезоне коллектив Джона Купера рассматривается некоторыми экспертами как один из претендентов на победу в Кубке Стэнли.

Однако уже в первом раунде плей-офф «Тампе» пришлось встретиться с довольно неприятным для себя соперником — «Коламбусом». Дело в том, что в прошлом сезоне на той же стадии Кубка Стэнли «Лайтнинг» потерпели унизительное поражение от «Блю Джекетс», всухую проиграв серию — 0:4.

Спустя год коллектив Кучерова сделал всё, чтобы взять реванш. К пятой встрече серии «Тампа» вела — 3:1. Таким образом для выхода в полуфинал Восточной конференции ей оставалось сделать всего один шаг.

И поначалу казалось, что никаких проблем с этим у подопечных Купера не возникнет. На старте первого периода они забросили две безответные шайбы за 61 секунду и обеспечили себе комфортное преимущество в счёте. Отличились Тайлер Джонсон и Блейк Коулман.

Однако соперник не думал сдаваться и вскоре отыграл одну шайбу усилиями Ника Фолиньо. Во второй 20-минутке «Коламбусу» удалось перевернуть ход встречи. Ворота Василевского поразил сначала Кевин Стенлунд, а под занавес игрового отрезка — Александер Веннберг, которому ассистировал Владислав Гавриков.

В середине третьего периода российский защитник принял участие в ещё одной заброшенной шайбе, а «Коламбус» повёл со счётом 4:2.

И в этот момент, когда показалось, что «Тампе» придётся всё-таки сыграть шестой матч серии, за дело взялся Кучеров. Сначала он помог Кевину Шаттенкирку сократить отставание в счёте до минимума. А за 98 секунд до конца основного времени шайба после комбинации с участием Кучерова и Брэйдена Пойнта влетела в сетку от конька Энтони Чирелли. Судьи посмотрели повтор на предмет игры ногой у канадца, но в итоге засчитали гол, и вскоре игра перешла в овертайм.

На 66-й минуте матча подопечные Купера вырвали победу. «Коламбус» неудачно вышел из обороны и буквально подарил шайбу сопернику. Этим воспользовался Кучеров, который вывел Пойнта на решающий бросок. Любопытно, что в первом матче серии, судьба которого тоже решилась в овертайме решающую шайбу с передачи Кучерова также забросил Пойнт.

Таким образом Никита оформил ассистентский хет-трик и набрал уже девять баллов в текущем розыгрыше Кубка Стэнли (2 + 7). В гонке бомбардиров команды он уступает лишь Пойнту (5 + 5). Попутно россиянин, который провёл на льду более 20 минут с показателем полезности «+2», стал самым результативным в истории хоккеистом «Тампы» в плей-офф НХЛ. В его активе значатся 69 очков, и по этому показателю Кучеров обошёл Мартена Сан-Луи.

При этом ещё во втором периоде матча форвард заставил отечественных болельщиков понервничать. Он попал под жёсткий силовой приём Пьер-Люка Дюбуа и ударился головой о борт, но избежал серьёзной травмы.

Активное участие в решающей победе над «Коламбусом» приняли и Сергачёв (19:51 на льду с показателем полезности «+1») с Василевским (37 отражённых бросков из 41). Гавриков же, несмотря на две результативные передачи, закончил встречу с отрицательным показателем полезности («-2»).

Джон Купер после окончания матча не скрывал радости от того, что его подопечным удалось взять у «Коламбуса» убедительный реванш за прошлый сезон. Дождавшись финальной сирены, тренер пожал руку вратарю соперника Йоонасу Корписало и принялся победно трясти кулаком.

«У меня было всего лишь 422 дня, чтобы всё хорошенько обдумать, но кто эти дни считал, правда ведь? Всё-таки забавно, как ведут себя хоккейные боги: пройти то, через что мы прошли в прошлом году, преодолеть столько сомнений по поводу всего, что мы делали, пережить эту паузу, переварить новые правила с этим перепосевом — и всё равно получить в соперники ту же команду! Легко теперь, сидя тут, говорить, как это хорошо, что мы снова с ними встретились, но я действительно рад, что это произошло, и что мы добились такого результата», — цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.

В свою очередь, наставник «Блю Джекетс» Джон Торторелла оказался настолько расстроен обидным поражением, что ушёл из зала после второго вопроса журналистов на пресс-конференции, которая проходила в видеоформате.

Шайба Задорова и голевой пас Проворова

На Западе «Колорадо Эвеланш» также пробился в полуфинал плей-офф конференции. Команде Никиты Задорова и Валерия Ничушкина потребовалось пять матчей на то, чтобы сломить сопротивление «Аризоны».

В отчётной встрече подопечные Джареда Беднара отправили в ворота «Койотс» семь шайб, а пропустили лишь одну. Главным героем в составе победителей стал Натан Маккинон, набравший четыре балла за результативность (2 + 2). Такой «улов» позволил канадцу вырваться в лидеры гонки бомбардиров Кубка Стэнли с 13 очками (4 + 9).

А в конце второго периода отличиться удалось и Задорову. Защитник удачно подставил клюшку на пятачке под бросок Маккинона и набрал первый балл за результативность в текущем розыгрыше плей-офф.

В целом Задоров провёл на льду почти 19 минут с нулевым показателем полезности. Аналогичный результат у Ничушкина, который отыграл чуть больше 16 минут.

В другом матче игрового дня «Монреаль Канадиенс» сократили до минимума отставание в серии с «Филадельфией Флайерз», победив в пятой встрече со счётом 5:3.

В составе канадской команды дублем отметился Йоэль Армиа, по одной заброшенной шайбе записали на свой счёт Брендан Галлахер, Ник Судзуки и Филлип Дано. Подопечные Алена Виньо ответили голами Якоба Ворачека и Джоэля Фараби. Россиянин Иван Проворов сумел набрать третье очко за результативность в нынешнем плей-офф, поучаствовав в первой голевой атаке «Филадельфии».

При этом матч запомнится болельщикам не только большим количеством заброшенных шайб, но и массовой дракой, произошедшей перед финальной сиреной. Её зачинщиком стал нападающий «Флайерз» Шон Кутюрье, толкнувший Артури Лехконена, который набросился на обидчика с кулаками. К потасовке присоединились и остальные хоккеисты, в результате Кутюрье, Ворачек и Ши Уэбер получили по 10-минутному штрафу.

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв вернулся на лёд после рождения ребёнка и завершил пятый четвертьфинальный матч Западной конференции с «Ванкувер Кэнакс» с показателем результативности «+1». Однако его команда потерпела поражение со счётом 3:4 и теперь уступает в серии — 2:3.