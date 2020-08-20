Передача Проворова не спасла «Филадельфию» от поражения в матче плей-офф НХЛ с «Монреалем»
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Матч, проходивший в Торонто на стадионе «Скотиабанк Арена», завершился победой «Монреаля» со счётом 5:3.
В составе «Канадиенс» дублем отметился Йоэль Армиа. Ещё по шайбе забросили Брендан Галлахер, Ник Судзуки и Филлип Дано.
У «Флайерз» отличился дублем Якуб Ворачек, ещё одно взятие ворот на счету Джоэля Фараби.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов записал на свой счёт один ассист.
Счёт в серии 3:2 в пользу «Флайерз».
Ранее сообщалось, что шайба Задорова помогла «Колорадо» разгромить «Аризону» и выйти в следующий раунд Кубка Стэнли.