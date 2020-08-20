Передача Проворова не спасла «Филадельфию» от поражения в матче плей-офф НХЛ с «Монреалем»

В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) команда «Монреаль Канадиенс» одержала победу над «Филадельфией Флайерз».

Матч, проходивший в Торонто на стадионе «Скотиабанк Арена», завершился победой «Монреаля» со счётом 5:3.

В составе «Канадиенс» дублем отметился Йоэль Армиа. Ещё по шайбе забросили Брендан Галлахер, Ник Судзуки и Филлип Дано.

У «Флайерз» отличился дублем Якуб Ворачек, ещё одно взятие ворот на счету Джоэля Фараби.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов записал на свой счёт один ассист.

Счёт в серии 3:2 в пользу «Флайерз».

Ранее сообщалось, что шайба Задорова помогла «Колорадо» разгромить «Аризону» и выйти в следующий раунд Кубка Стэнли.