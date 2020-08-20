Шайба Задорова помогла «Колорадо» разгромить «Аризону» и выйти в следующий раунд Кубка Стэнли
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Встреча, проходившая в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс», закончилась разгромной победой «Колорадо» со счётом 7:1.
В составе «Эвеланш» по дублю в свой актив записали Натан Маккиннон и Назем Кадри, по одной шайбе забросили Самуэль Жирар, Джей Ти Комфер и российский защитник Никита Задоров. Единственный результативный бросок «Аризоны» на счету Клейтона Келлера.
«Эвеланш» одержали победу в серии со счётом 4:1. В следующем раунде команда встретится с «Вегас Голден Найтс».
Ранее сообщалось, что «Каролина» без Свечникова проиграла «Бостону» и вылетела из Кубка Стэнли.