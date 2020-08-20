«Каролина» без Свечникова проиграла «Бостону» и вылетела из Кубка Стэнли

Короткая ссылка
«Каролина Харрикейнз» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
«Каролина» без Свечникова проиграла «Бостону» и вылетела из Кубка Стэнли
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Брюинз».

Победу «Бостону» принесли шайбы Давида Крейчи и Патриса Бержерона.

За «Каролину» забил Хейден Флёри. Российский форвард Андрей Свечников участия в матче не принимал.

Счёт в серии до четырёх побед стал 4:1 в пользу «Бостона», который, таким образом, вышел во второй раунд плей-офф, где сыграет с победителем серии «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее сообщалось, что три передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Коламбус» и выйти в следующий раунд плей-офф Кубка Стэнли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить