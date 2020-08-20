«Каролина» без Свечникова проиграла «Бостону» и вылетела из Кубка Стэнли
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Брюинз».
Победу «Бостону» принесли шайбы Давида Крейчи и Патриса Бержерона.
За «Каролину» забил Хейден Флёри. Российский форвард Андрей Свечников участия в матче не принимал.
Счёт в серии до четырёх побед стал 4:1 в пользу «Бостона», который, таким образом, вышел во второй раунд плей-офф, где сыграет с победителем серии «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс».
Ранее сообщалось, что три передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Коламбус» и выйти в следующий раунд плей-офф Кубка Стэнли.