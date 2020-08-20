«Каролина» без Свечникова проиграла «Бостону» и вылетела из Кубка Стэнли

«Каролина Харрикейнз» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Брюинз».

Победу «Бостону» принесли шайбы Давида Крейчи и Патриса Бержерона.

За «Каролину» забил Хейден Флёри. Российский форвард Андрей Свечников участия в матче не принимал.

Счёт в серии до четырёх побед стал 4:1 в пользу «Бостона», который, таким образом, вышел во второй раунд плей-офф, где сыграет с победителем серии «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее сообщалось, что три передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Коламбус» и выйти в следующий раунд плей-офф Кубка Стэнли.