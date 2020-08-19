Три передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Коламбус» и выйти в следующий раунд плей-офф Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, исход которой определился в овертайме, завершилась со счётом 5:4 в пользу «Лайтнинга».

В основное время встречи за «Коламбус» забили Ник Фолиньо, Кевин Стенлунд, Александер Веннберг и Оливер Бьёркстранд. Россиянин Владислав Гавриков записал в свой актив два ассиста.

За «Тампу» отличились Тайлер Джонсон, Блейк Коулман, Кевин Шаттенкирк и Энтони Чирелли. В овертайме победу «Лайтнингу» принёс гол Брейдена Пойнта. В активе российского форварда Никиты Кучерова три голевые передачи, в том числе одна в овертайме. Михаил Сергачёв очков не набрал. Голкипер Андрей Василевский отразил 37 из 41 броска по своим воротам.

Во втором раунде плей-офф «Тампа» сыграет с победителем серии «Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс».

Ранее сообщалось, что Овечкин догнал Кросби и Хоу по заброшенным шайбам в плей-офф Кубка Стэнли.