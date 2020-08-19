Овечкин догнал Кросби и Хоу по заброшенным шайбам в плей-офф Кубка Стэнли

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на 18-е место в списке лучших снайперов в истории плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Благодаря дублю в ворота «Айлендерс» (3:2) на счету россиянина 68 заброшенных шайб в 130 матчах плей-офф за карьеру. По этому показателю Овечкин разделил 18—20-е место с действующим форвардом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и четырёхкратным обладателем Кубка Стэнли Горди Хоу.

Лидером по заброшенным шайбам в истории плей-офф Кубка Стэнли является Уэйн Гретцки (122).

Ранее Овечкин прокомментировал победу в матче с «Айлендерс».