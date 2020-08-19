Овечкин: мы собираемся брать игру за игрой в серии с «Айлендерс»

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2) в четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Если мы будем так играть и дальше, то у нас есть неплохие шансы вернуться. Однако мы собираемся брать игру за игрой. Это лишь одна, и мы переходим к следующей», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Россиянин оформил дубль в этом матче. Счёт в серии стал 3:1 в пользу «Айлендерс». Пятый матч этого противостояния пройдёт 20 августа.

Ранее Кузнецов прокомментировал первую победу «Вашингтона» в серии плей-офф НХЛ с «Айлендерс».