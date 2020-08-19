Кузнецов прокомментировал первую победу «Вашингтона» в серии плей-офф НХЛ с «Айлендерс»

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов считает, что победить «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2) его команде помог долгий розыгрыш шайбы в нападении.

«Мы перестали только бросать по воротам, стали удерживать шайбу. Мы начали получать удовольствие от игры, и это принесло нам успех. Я читаю, что очень сложно защищаться, когда парни изматывают вас по 45—50 секунд», — приводит слова Кузнецова пресс-служба НХЛ.

Россиянин в матче забросил шайбу и отдал одну результативную передачу. Счёт в серии стал 3:1 в пользу «Айлендерс». Пятый матч противостояния пройдёт 20 августа.

Ранее сообщалось, что Овечкин назван первой звездой четвёртого матча серии Кубка Стэнли с «Айлендерс».