Кузнецов прокомментировал первую победу «Вашингтона» в серии плей-офф НХЛ с «Айлендерс»

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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов считает, что победить «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2) его команде помог долгий розыгрыш шайбы в нападении.
Кузнецов прокомментировал первую победу «Вашингтона» в серии плей-офф НХЛ с «Айлендерс»
  • Reuters
  • © John E. Sokolowski-USA TODAY Sports

«Мы перестали только бросать по воротам, стали удерживать шайбу. Мы начали получать удовольствие от игры, и это принесло нам успех. Я читаю, что очень сложно защищаться, когда парни изматывают вас по 45—50 секунд», — приводит слова Кузнецова пресс-служба НХЛ.

Россиянин в матче забросил шайбу и отдал одну результативную передачу. Счёт в серии стал 3:1 в пользу «Айлендерс». Пятый матч противостояния пройдёт 20 августа.

Ранее сообщалось, что Овечкин назван первой звездой четвёртого матча серии Кубка Стэнли с «Айлендерс».

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