Овечкин назван первой звездой четвёртого матча серии Кубка Стэнли с «Айлендерс»
- Reuters
- © John E. Sokolowski-USA TODAY Sports
Овечкин стал автором двух из трёх заброшенных шайб «Вашингтона».
Звание второй звезды досталось другому российскому форварду «Кэпиталз» — Евгению Кузнецову. Он забросил шайбу и отдал одну результативную передачу.
Тройку лучших игроков матча замкнул защитник «Вашингтона» Джон Карлсон. В его активе два ассиста.
Счёт в серии стал 3:1 в пользу «Айлендерс». Пятый матч противостояния пройдёт 20 августа.
Ранее сообщалось, что дубль Овечкина и шайба Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в Кубке Стэнли.