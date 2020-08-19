Овечкин назван первой звездой четвёртого матча серии Кубка Стэнли с «Айлендерс»

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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назван главной звездой четвёртого матча четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2).
Овечкин назван первой звездой четвёртого матча серии Кубка Стэнли с «Айлендерс»
  • Reuters
  • © John E. Sokolowski-USA TODAY Sports

Овечкин стал автором двух из трёх заброшенных шайб «Вашингтона».

Звание второй звезды досталось другому российскому форварду «Кэпиталз» — Евгению Кузнецову. Он забросил шайбу и отдал одну результативную передачу.

Тройку лучших игроков матча замкнул защитник «Вашингтона» Джон Карлсон. В его активе два ассиста.

Счёт в серии стал 3:1 в пользу «Айлендерс». Пятый матч противостояния пройдёт 20 августа.

Ранее сообщалось, что дубль Овечкина и шайба Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в Кубке Стэнли.

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