Дубль Овечкина и шайба Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в Кубке Стэнли

В матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Нью-Йорк Айлендерс».

Матч, проходивший на «Скотиабанк Арене» в Торонто, завершился победой «Вашингтона» со счётом 3:2.

Заброшенными шайбами в составе «Кэпиталз» отметились Александр Овечкин (дважды) и Евгений Кузнецов. У «Айлендерс» результативными оказались броски Жан-Габриэля Пажо и Мэтью Барзала.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль, его партнёр Евгений Кузнецов набрал два очка (1 + 1). Нападающий «Кэпиталз» Илья Ковальчук и его партнёр по команде Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями. Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 25 бросков из 28.

Счёт в серии стал 3:1 в пользу команды из Нью-Йорка.

Ранее сообщалось, что «Даллас» вышел вперёд в серии плей-офф НХЛ с «Калгари», Худобин отразил 28 бросков.