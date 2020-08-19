Дубль Овечкина и шайба Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в Кубке Стэнли

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В матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Нью-Йорк Айлендерс».
Дубль Овечкина и шайба Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в Кубке Стэнли
  • Reuters
  • © John E. Sokolowski-USA TODAY Sports

Матч, проходивший на «Скотиабанк Арене» в Торонто, завершился победой «Вашингтона» со счётом 3:2. 

Заброшенными шайбами в составе «Кэпиталз» отметились Александр Овечкин (дважды) и Евгений Кузнецов. У «Айлендерс» результативными оказались броски Жан-Габриэля Пажо и Мэтью Барзала.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль, его партнёр Евгений Кузнецов набрал два очка (1 + 1). Нападающий «Кэпиталз» Илья Ковальчук и его партнёр по команде Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями. Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 25 бросков из 28.

Счёт в серии стал 3:1 в пользу команды из Нью-Йорка.

Ранее сообщалось, что «Даллас» вышел вперёд в серии плей-офф НХЛ с «Калгари», Худобин отразил 28 бросков.

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