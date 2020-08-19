Подарок на день рождения сына: дубль Овечкина спас «Вашингтон» от вылета из Кубка Стэнли

«Вашингтон» одержал победу над «Айлендерс» в четвёртом матче первого раунда Кубка Стэнли, не позволив «островитянам» всухую завершить серию до четырёх побед. Героем матча стал Александр Овечкин, забросивший две шайбы в ворота Семёна Варламова. Ещё один гол после сольного прохода оформил Евгений Кузнецов. «Кэпиталз» выиграли первый матч в нынешнем плей-офф.

Дубль Овечкина и супергол Кузнецова

«Вашингтон Кэпиталз» всё-таки сумел вырвать первую победу в матче серии с «Нью-Йорк Айлендерс» после трёх поражений подряд.

После того, как «Кэпиталз» оказался на краю пропасти, Александр Овечкин пообещал, что его команда не сдастся в следующем же матче. Он напомнил, что счёт 0-3 в серии ещё не является приговором в Кубке Стэнли.

«Считаю, что сегодня мы провели довольно приличный матч. Мы просто не добились желаемого результата. Но я уверен, что следующий матч будет совершенно другим. Это точно. Нам сейчас уже нечего терять. Так что надо просто выйти и сыграть, не думая о счёте в серии. Мы будем идти от матча к матчу. Опыт у нас имеется. Несколько команд в прошлом отыгрывались с 0:3, и мы в себя верим», — цитировал Овечкина официальный сайт НХЛ.

И российский нападающий сдержал своё слово. «Вашингтон» одержал волевую победу над «Айлендерс», а сам капитан «Кэпиталз» внёс в неё наиболее весомый вклад. Символично, что Овечкин стал героем матча в день рождения своего сына Сергея.

Впрочем, начинался четвёртый матч серии для «столичных» очень непросто. Не прошло и десяти минут, как Брэйден Холтби пропустил две шайбы. Ошибался и он сам, и полевые игроки. В эпизоде со вторым голом странно себя повёл Илья Ковальчук, который поехал меняться сразу после того, как его обвёл Мэтью Барзал. Несколько секунд спустя именно Барзал и удвоил счёт.

В этой серии «Вашингтон» ещё не забрасывал больше дух шайб, так что для победы ему нужно было буквально прыгнуть выше своей головы. Но подопечные Тодда Рейрдена не смогли отличиться даже после двух подряд удалений нью-йоркцев. Когда штраф уже получил Овечкин, стало казаться, что теперь «Айлендерс» добьют соперника окончательно.

Но именно в этот момент «Кэпиталз» проявили характер и отбились, а сразу после Евгений Кузнецов прошёл в одиночку к чужим воротам и сумел пробить Семёна Варламова, который до этого совершил несколько впечатляющих сейвов. Прекрасный гол соотечественника тут же воодушевил и Овечкина. Ему хватило одного паса в левый круг вбрасывания, чтобы сравнять счёт мощным щелчком. Весь второй период «Вашингтон» продолжал доминировать на льду и превзошёл «Айлендерс» по количеству бросков в створ — 15:7.

А в третьем периоде Овечкин сумел спасти свою команду от вылета из Кубка Стэнли. После неудачной атаки «Айлендерс» на четвёртой минуте Дмитрий Орлов отправил капитана «Вашингтона» вперёд по правому флангу, и тот забросил шайбу, ставшую победной. Под конец матча Овечкин и вовсе мог стать автором хет-трика, но не попал по опустевшим воротам.

«Если мы и дальше будем так играть, у нас будут неплохие шансы отыграться. Мы будем концентрироваться на каждой встрече и добиваться победы. Мы выиграли одну игру, а теперь переходим к следующей», — сказал Овечкин после матча, в котором он был признан лучшим игроком.

Капитан «Вашингтона» не только принёс победу своей команде, но и забросил уже 69 шайб в плей-офф. Он вышел на 18-е место по этому показателю в истории НХЛ, обойдя Горди Хоу и Сидни Кросби. 13 своих голов Овечкин оформил в матчах, в которых его команда находилось под угрозой вылета из Кубка Стэнли. Также он стал автором дубля в играх плей-офф в девятый раз и повторил российский рекорд Евгения Малкина.

Спасения Худобина и затишье у россиян

Если «Вашингтону» нужно ещё постараться одержать три победы для выхода в следующий раунд, то «Даллас Старз» достаточно всего одной. Команда из Техаса повела 3-2 в серии с «Калгари Флэймз» после победы со счётом 2:1.

Одним из героев встречи стал Антон Худобин. Вратарь «Далласа» совершил 28 сейвов. Единственную осечку он допустил в конце первого периода, когда не успел среагировать на дальний бросок Микаэля Бэклунда. К тому времени «Старз» уже успели открыть счёт, так что пропущенная шайба не стала катастрофой для техасцев. В третьем периоде Джон Клингберг принёс «Далласу» победу.

Худобин ни разу не пропустил в меньшинстве, хотя его напарники четыре раза нарушали правила. Александр Радулов и Денис Гурьянов не совершили результативных действий и на двоих нанесли всего три броска.