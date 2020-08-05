Пять побед на двоих: как Свечников и Варламов помогают «Каролине» и «Айлендерс» добиваться успеха в Кубке Стэнли

Форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей в третьем матче серии с «Рейнджерс» и помог клубу выйти в основной раунд Кубка Стэнли. «Айлендерс» выиграл второй матч в серии с «Флоридой», а голкипер нью-йоркцев Семён Варламов совершил 26 сейвов. Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов записал на свой счёт голевой пас в третьем матче с «Калгари», но не спас «Джетс» от поражения. О том, как прошли матчи игрового дня квалификации плей-офф НХЛ, — в материале RT.

В квалификационном турнире Кубка Стэнли определился первый обладатель путёвки в основной раунд соревнований. «Каролина» одержала третью победу подряд в противостоянии с «Рейнджерс» и гарантировала себе место в числе восьми сильнейших команд Восточной конференции. Номинальные гости взяли верх со счётом 4:1, а Андрей Свечников принял участие в одной из результативных атак коллектива.

В преддверии матча у «Рейнджерс» были все основания рассчитывать на более удачный исход, поскольку в строй вернулся основной голкипер Игорь Шестёркин, пропустивший две первые встречи серии. Накануне первого матча он получил травму и не смог помочь своим партнёрам, а его место в воротах занял опытный Хенрик Лундквист. Правда, продемонстрировать свой привычный уровень шведский ветеран не сумел и пропустил семь шайб в двух играх.

В начале отчётного матча соперники действовали предельно осторожно, поэтому в первом периоде зрители голов не дождались. А вот в дебюте второго «Рейнджерс» и «Харрикейнз» обменялись точными попаданиями. Счёт после эффектного сольного прохода открыл Крис Крайдер, но уже спустя три минуты Тейво Теравайнен восстановил паритет. Свечников получил пас у левой штанги, но заметил открывание финна и исполнил передачу. Тот бросил с неудобной руки и застал врасплох российского вратаря.

В третьем периоде Шестёркин пропустил ещё дважды. Правда, винить его во всех пропущенных голах не стоит. В эпизоде со вторым взятием ворот защитники не помешали Уоррену Фогелю подставить клюшку под бросок Брэди Шея, а в моменте с третьим грубейшую ошибку допустил Джейкоб Труба. Дорогостоящий защитник ($8 млн в год) совершил потерю в собственной зоне и позволил Себастьяну Ахо «расстрелять» россиянина.

За 31 секунду до финальной сирены Ахо воспользовался оплошностью Артемия Панарина и поразил уже пустые ворота соперника. Себастьян набрал восемь (3+5) очков и вышел в лидеры гонки бомбардиров розыгрыша Кубка Стэнли. Неподалёку расположился и Свечников, в активе которого имеются три гола и две результативные передачи.

Что касается Панарина, то у него был хороший шанс отличиться в первом периоде, однако россиянин не смог переиграть Джеймса Раймера. В оставшееся время Артемий ещё четырежды побеспокоил запасного вратаря «Каролины» и провёл более пяти минут в неравных составах, но отличиться так и не сумел. На момент окончания встречи его показатель полезности составил «-2» — столько же и у его соотечественника Павла Бучневича.

В отличие от своих земляков, «Айлендерс» одержали вторую победу подряд в серии с «Флоридой». В центре внимания вновь оказалась дуэль двух российских голкиперов — Варламова и Бобровского. На этот раз Семён уступил соотечественнику по числу сейвов (соответственно, 26 и 30), но пропустил на две шайбы меньше. «Пантерз» уступили со счётом 2:4 и оказались в шаге от вылета.

К середине встречи «Флорида» вела с минимальным перевесом благодаря точным попаданиям Майка Хоффмана и Александра Баркова, но на этом её успехи закончились. До конца второго периода «Пантерз» пропустили дважды, а окончательный счёт на 51-й минуте установил Джордан Эберле, оформивший дубль. В составе «Айлендерс» также отличились Мэтт Мартин и Райан Пуллок.

В отличие от Свечникова и Варламова, Дмитрий Куликов не смог помочь своей команде одержать победу. «Виннипег» во втором матче серии с «Калгари» преподнёс сенсацию и выиграл в отсутствие своих лидеров, но повторить успех «Джетс» не удалось. Дружина Джеффа Уорда шесть раз поразила ворота соперника, пропустив при этом лишь дважды.

Куликов приложил руку к первому голу «Виннипега». Россиянин отдал фантастическую передачу через всю площадку и вывел Николая Элерса на рандеву с голкипером соперника. Тот легко переиграл Кэма Тэлбота и открыл счёт. Всего Дмитрий провёл на льду более 22 минут и завершил встречу с показателем полезности «-1».

Также встреча запомнилась травмой защитника «Джетс» Такера Пулмана. Во втором периоде хоккеист предпринял отчаянную попытку заблокировать бросок оппонента, но шайба попала ему в лицо. Американец потерял несколько зубов и был вынужден покинуть площадку, чтобы остановить кровотечение. Позднее он, несмотря на тяжёлое повреждение, вернулся на лёд.

Ещё одно своеобразное российское противостояние болельщики наблюдали в матче между «Торонто» и «Коламбусом», в составе которых на лёд вышли Илья Михеев и Владислав Гавриков. Правда, отметиться результативными действиями они не смогли. В итоге «Мэйпл Лифс» забросили три безответные шайбы в ворота оппонента, а решающее слово сказали лидеры коллектива. Остон Мэттьюс отметился голом и передачей, а ещё по одному разу отличились Джон Таварес и Морган Райлли. Канадская команда реабилитировалась за неудачу в первой игре и сравняла счёт в серии.

В других матчах игрового дня «Нэшвилл» переиграл «Аризону» (4:2) и сравнял счёт в серии (1:1), а «Ванкувер» победил «Миннесоту» — 4:3 (счёт в серии — также 1:1).