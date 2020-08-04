«Айлендерс» Варламова обыграл «Флориду» Бобровского в квалификации Кубка Стэнли

«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Флориду Пантерз» (4:2) в матче квалификации плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Пантеры» дважды выходили вперёд благодаря голам Майка Хоффмана и Александра Баркова, однако «островитяне» не только неизменно сравнивали счёт, но и в итоге обеспечили себе комфортное преимущество.

В составе победителей отличились Мэтт Мартин, Райан Пулок и Джордан Эберле, оформивший дубль. В дуэли российских вратарей Семён Варламов превзошёл Сергея Бобровского. Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов сыграл 18 минут 21 секунду.

Ранее сообщалось, что «Даллас» проиграл «Вегасу» в матче НХЛ.