«Даллас» проиграл «Вегасу» в матче НХЛ

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«Даллас Старз» потерпел поражение от «Вегас Голден Найтс» в матче первого тура кругового турнира плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Даллас» проиграл «Вегасу» в матче НХЛ
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Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу «Найтс».

Победу «Вегасу» принесли шайбы Чандлера Стивенсона, Марка Стоуна, Нейта Смита, Уильяма Каррье и Вильяма Карлссона.

«Даллас» ответил голами Джо Павелски, Джейми Олексяка и Кори Перри. Россияне Денис Гурьянов и Александр Радулов очков не набрали. Голкипер Антон Худобин на лёд не выходил.

В другом матче игрового дня «Эдмонтон Ойлерз» взял верх над «Чикаго Блэкхоукс» (6:3).

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» обыграл «Монреаль» и сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ.

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