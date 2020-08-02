Передачи Свечникова и Панарина, успех Варламова и неудача Малкина: как россияне стартовали в квалификации Кубка Стэнли

«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в первом матче квалификации Кубка Стэнли, при этом Андрей Свечников и Артемий Панарин отметились результативными передачами. «Айлендерс» взял верх над «Флоридой», а Семён Варламов одержал первую победу в розыгрыше Кубка Стэнли с 2014 года. Между тем Евгений Малкин провёл на льду 25 минут и нанёс восемь бросков по воротам «Монреаля», но не смог помочь «Питтсбургу» выйти вперёд в серии.

В Национальной хоккейной лиге стартовал розыгрыш Кубка Стэнли. Из-за пандемии руководству НХЛ пришлось изменить формат проведения и расширить его до 24 команд. Восемь лучших из Восточной и Западной конференций гарантировали себе выступление в первом раунде турнира, а остальным 16 коллективам предстоит пройти квалификацию и определить обладателей путёвок.

В предварительном раунде сошлись две команды, в которых одними из лидеров являются российские хоккеисты. На момент окончания регулярки «Каролина» расположилась на шестой строчке в Восточной конференции, а «Рейнджерс» — на 11-й, причём разрыв между оппонентами составлял всего два балла.

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Роба Бриндамора, а один из ключевых игроков «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей. Он поучаствовал в розыгрыше большинства и помог отличиться Себастьяну Ахо. Россиянин исполнил передачу в касание на пятак, а финн беспрепятственно пробил. Стоит отметить, что ворота гостей защищал ветеран Хендрик Лундквист. Изначально в стартовом составе должен был оказаться Игорь Шестёркин, но получил травму и уступил место легендарному шведу.

Главным героем встречи стал защитник «Харрикейнз» Джейкоб Славин. Уже на 61-й секунде матча он эффектно поразил ворота Лундквиста, а за девять минут до финальной сирены записал на свой счёт передачу. Американец ассистировал Мартину Нечасу.

У «Рейнджерс» же роль лидера на себя взял Мика Зибанежад, набравший два балла (1 + 1) по системе «гол + пас». При этом Артемий Панарин также успел отметиться результативными действиями. Менее чем за две минуты до конца заключительного периода форвард помог вывести на бросок Марка Стаала, а тот оставил не у дел Петра Мразека. Синерубашечники сократили отставание до минимума, но на большее их не хватило.

Российские хоккеисты стали одними из главных действующих лиц и в противостоянии «Айлендерс» и «Флориды». Семён Варламов и Сергей Бобровский заняли места в воротах и совершили 27 и 26 спасений соответственно. В итоге именно это и стало ключевым фактором. Вратарь нью-йоркского коллектива провёл первый матч в плей-офф с 2014 года и с ходу одержал победу. Примечательно, что для него она стала 14-й в розыгрыше Кубка Стэнли. По этому показателю он занимает пятое место среди отечественных голкиперов. Превосходят его лишь Андрей Василевский (15), Илья Брызгалов (20), Николай Хабибулин (39) и Евгений Набоков (42).

Таким образом, фавориты вышли вперёд в серии до трёх побед. В составе «Айлендерс» отличились Жан-Габриэль Пажо и Энтони Бовилье, а у «Пантерз» отметился Джонатан Юбердо. Российский форвард Евгений Дадонов сыграл чуть больше 18 минут и находился на льду в момент гола. Также он нанёс два броска, получил две минуты штрафа и провёл три силовых приёма.

Сенсация грянула в матче между пятой и 12-й командами Востока. «Питтсбург», большую часть чемпионата входивший в число претендентов на первое место в конференции, потерпел поражение от «Монреаля». Встреча завершилась в овертайме и стала первой игрой плей-офф НХЛ с 1923 года, в которой было назначено сразу два буллита.

Ни один из них так и не был реализован. За три минуты до конца основного времени Конор Шири не смог справиться с Кэри Прайсом, а почти десять минут спустя Джонатан Друен не забил Мэтту Мюррею. В результате, коллективам пришлось провести на льду лишние 14 минут, а автором победного броска стал Джефф Питри. Американец — всего лишь восьмой защитник в истории «Канадиенс», зажигавший своё имя на табло в овертайме матча плей-офф. Также у победителей отличились Еспери Котканиеми и Ник Сузуки.

У «Пингвинз» роли снайперов на себя взяли Сидни Кросби и Брайан Раст, причём вторая шайба была заброшена в неравных составах. Евгений Малкин провёл на льду 25 минут 15 секунд, за которые успел восемь раз побеспокоить Прайса. Но обладатель «Везина Трофи» явно поймал кураж и записал на свой счёт 39 сейвов.

На Западе также не обошлось без сенсаций, причём также в матче между пятым и 12-м коллективами. Неудача постигла «Эдмонтон», не сумевший справиться с «Чикаго». Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс набрали по три очка (1 + 2) и помогли организовать четыре гола, но этого оказалось недостаточно. «Блэкхокс» ответили шестью, а Доминик Кубалик стал первым новичком в истории клуба с пятью баллами за результативность в плей-офф. В первом периоде он трижды ассистировал партнёрам, а во втором — дважды забросил сам.

Увереннее всех выступил «Калгари», не оставивший шансов «Виннипегу». Дружина Джеффа Уорда четырежды огорчила противника, позволив тому лишь раз зажечь красный свет за собственными воротами. За всю игру «Джетс» лишь 18 раз побеспокоили Кэма Тэлбота. Возможно, причиной тому стали травмы лидеров. Уже по ходу первого периода Марк Шайфли был вынужден покинуть площадку, а в третьем лазарет пополнил Патрик Лайне. Автором единственной заброшенной шайбы стал Эндрю Копп, а пас отдал Дмитрий Куликов.