В игре «Питтсбурга» и «Монреаля» впервые за 97 лет назначили два буллита
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В конце третьего периода штрафной бросок не реализовал игрок «Питтсбурга» Конор Шори, а в овертайме — форвард «Монреаля» Джонатан Друэн.
97 лет назад в матче между «Оттавой Сенаторс» и «Эдмонтон Эскимос» было назначено три буллита. К взятию ворот попытки тогда, как и теперь, не привели.
Ранее сообщалось, что «Чикаго Блэкхокс» победил «Эдмонтон Ойлерз» в первом раунде Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.