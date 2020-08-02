В игре «Питтсбурга» и «Монреаля» впервые за 97 лет назначили два буллита

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В матче Кубка Стэнли между «Питтсбург Пингвинз» и «Монреаль Канадиенс» впервые с 1923 года было назначено два буллита.
В игре «Питтсбурга» и «Монреаля» впервые за 97 лет назначили два буллита
  • © Andre Ringuette/Freestyle Photo/Getty Images/AFP

В конце третьего периода штрафной бросок не реализовал игрок «Питтсбурга» Конор Шори, а в овертайме — форвард «Монреаля» Джонатан Друэн.

97 лет назад в матче между «Оттавой Сенаторс» и «Эдмонтон Эскимос» было назначено три буллита. К взятию ворот попытки тогда, как и теперь, не привели.

Ранее сообщалось, что «Чикаго Блэкхокс» победил «Эдмонтон Ойлерз» в первом раунде Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

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