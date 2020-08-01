«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в первом матче возобновлённого сезона НХЛ

«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнждерс» в первом матче серии 1/8 финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Харрикейнз».

Победу «Каролине» принесли голы Джейккоба Славина, Джастина Уильямса и Мартина Нечаса. Российский форвард Андрей Свечников записал в свой актив голевой пас.

«Рейнджерс» ответили голами Мики Зибанеджада и Марка Стаала. Артемий Панарин записал в свой актив одно очко, за участие в результативной атаке.

Счёт в серии до трёх побед стал 1:0 в пользу «Каролины». Вторая игра состоится 3 августа.

Ранее сообщалось, что комиссар НХЛ поделился ожиданиями от рестарта сезона.