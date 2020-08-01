«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в первом матче возобновлённого сезона НХЛ

Короткая ссылка
«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнждерс» в первом матче серии 1/8 финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в первом матче возобновлённого сезона НХЛ
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу  «Харрикейнз».

Победу «Каролине» принесли голы Джейккоба Славина, Джастина Уильямса и Мартина Нечаса. Российский форвард Андрей Свечников записал в свой актив голевой пас.

«Рейнджерс» ответили голами Мики Зибанеджада и Марка Стаала. Артемий Панарин записал в свой актив одно очко, за участие в результативной атаке.

Счёт в серии до трёх побед стал 1:0 в пользу «Каролины». Вторая игра состоится 3 августа.

Ранее сообщалось, что комиссар НХЛ поделился ожиданиями от рестарта сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить