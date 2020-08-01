Комиссар НХЛ поделился ожиданиями от рестарта сезона

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн выступил с заявлением относительно возобновления сезона после паузы из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Поздравляю всех с наступающим днём. Прошло 142 дня с тех пор, как я сделал объявление, которое я никогда не мог себе представить, и надеюсь, что ни одному комиссару НХЛ не придётся делать это снова. За эти 142 дня, когда наши игры остановились, мир изменился. И мы должны были измениться с ним. Совместная работа с нашими игроками для разработки не только плана возвращения, но и продления коллективного договора, заставила нас думать и действовать совершенно по-новому», — приводит слова Беттмэна пресс-служба лиги.

Он отметил, что НХЛ решила не завершать сезон досрочно, поскольку сами хоккеисты хотели доиграть его.

«Но другая причина — самая важная причина — это то, что вы, наши фанаты, сказали нам, что вы хотели, чтобы мы пережили это и короновали чемпиона Кубка Стэнли. На фоне волнения, связанного с тем, что шайба сегодня вновь упадёт на лёд, мы все немного опустошены, ведь вы не можете быть на трибунах. Но в то время как COVID-19 лишает нас возможности что-либо делать с этим на данный момент, мы стремимся к тому, чтобы то, что вы увидите дома, было лучшим плей-офф Кубка Стэнли, который у нас когда-либо был», — добавил комиссар НХЛ.

Сезон НХЛ возобновится сразу с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли и пройдёт в Торонто и Эдмонтоне. В плей-офф сыграют 24 команды.

Первый матч возобновлённого сезона состоится 1 августа и начнётся в 19:00. В нём сойдутся «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что в НХЛ не обнаружено новых случаев заболевания COVID-19 перед возобновлением сезона.