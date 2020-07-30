Дубль Овечкина, два гола Кучерова и «сухарь» Василевского: как россияне стали героями выставочных матчей НХЛ

Александр Овечкин оформил дубль и отдал голевой пас Евгению Кузнецову в победном матче «Вашингтона» с «Каролиной». Никита Кучеров показал такую же результативность и помог «Тампе» разгромить «Флориду» со счётом 5:0. Андрей Василевский подкрепил «сухарём» свои притязания на «Везина Трофи». RT рассказывает об итогах второго дня выставочных игр НХЛ.

Дубль Овечкина и чисто российский гол «Вашингтона»

Для нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина словно и не было никакой четырёхмесячной паузы, оставившей весь мир без хоккея. Он буквально в одиночку принёс победу над «Каролиной Харрикейнз» в выставочном матче, закончившемся со счётом 3:2 в пользу столичной команды.

Долго ждать, пока обладатель «Морис Ришар Трофи» зажжёт красный свет за воротами противника, не пришлось. На седьмой минуте Джоэль Эдмундсон получил штраф за фол на Илье Ковальчуке. Овечкин сначала попытался реализовать выход «два в один», но попал в перекладину. Тогда он применил свой классический бросок из левого круга, который его уже не подвёл.

Ошибка Брэйдена Холтби, которого Илья Самсонов из-за травмы уже не заменит в этом плей-офф, позволила «Каролине» сравнять счёт спустя 30 секунд. Но российская троица «Вашингтона» довольно быстро вернула преимущество. Дмитрий Орлов передал шайбу Овечкину, а тот направил Евгения Кузнецова на пустые ворота. Участники других выставочных матчей могли бы только позавидовать такой слаженности действий.

За этот сезон (до вынужденной паузы) Овечкин успел забросить 48 шайб, так что до заветной полусотни ему не хватало всего двух голов. Понятно, что такие товарищеские игры статистикой не учитываются, но для нападающего «Вашингтона» это ничего не значило. Свой 50-й гол он оформил в середине матча после блестящего прохода Тома Уилсона по флангу.

«Каролина» приложила немало усилий, чтобы отыграться. В последнем периоде она нанесла по воротам Холтби больше бросков, чем в двух предыдущих. Но отличиться игрокам «Харрикейнз» удалось только при розыгрыше двойного большинства. Андрей Свечников хотя и закончил матч с четырьмя бросками, но результативных действий на свой счёт не записал.

Два гола Кучерова и неудача Бобровского

Дерби «Флориды Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» закончилось пока что самым большим разгромом, который был зафиксирован в выставочных матчах. Команда Никиты Кучерова отправила в ворота Сергея Бобровского пять безответных шайб, а сам российский нападающий приложил руку к трём из них.

«Флориде» в скором времени предстоит сражаться в квалификации Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс», но к этой серии она явно не готова. На фоне быстрых игроков «Лайтнинг» их соперники выглядели скорее как команда АХЛ. Неудивительно, что и счёт был открыт после ошибки «Пантерз». Никита Кучеров воспользовался пасом Лукаса Валльмарка и помог Брейдену Пойнту открыть счёт. За пять секунд до конца первого периода канадец оформил и свой второй гол.

Сразу поле перерыва «Флорида» оказалась в меньшинстве. Кучеров устроил перепасовку с Михаилом Сергачёвым и мощным броском закончил розыгрыш. Шайба застряла в сетке, и хоккеисты даже не сразу смогли понять, что произошло. Недоумевал Бобровский и после следующего гола Люка Шенна, чей бросок он просто не увидел из-за собственных защитников. Несмотря на то что россиянин пропустил уже четвёртую шайбу, он остался в воротах и вынужден был пережить ещё один кошмар, когда Пойнт и Кучеров убежали в контратаку и не заметили перед собой сразу трёх защитников. Россиянин оформил дубль и набрал третье очко за матч.

Помимо него, блестяще себя проявил Андрей Василевский. Голкиперу «Тампы» пришлось напрячься разве что во время контратаки Александра Баркова, которую он успешно отразил — так же, как и все остальные 25 бросков «Флориды». Василевский пока так ни разу и не пропустил, с тех пор как стал претендентом на «Везина Трофи».

Молчание Панарина и обидный гол Шестёркину

Из всех основных российских звёзд НХЛ не сумел пока себя проявить разве что Артемий Панарин. В нью-йоркском дерби «Рейнджерс» и «Айлендерс» он провёл на льду больше 22 минут, но не нанёс ни одного броска и заработал одно удаление. Его команда и раньше не могла сопротивляться противнику, если у нападающего не шла игра, и теперь это снова привело к поражению.

Обидно должно было быть и Игорю Шестёркину. Всю первую половину матча, после которой он должен был уступить место в воротах Хенрику Лундквисту, он старательно отражал немногочисленные атаки «Айлендерс». Когда швед уже разминался, случился контрвыпад Энтони Бовиллье, который неожиданно для самого себя нанёс точный бросок.

Визави Шестёркина Семён Варламов свою смену отработал отлично. За два периода он отразил 19 бросков и спокойно передал пост Томасу Грайссу. В заключительной трети Девон Тэйвз и Филипп Хитил обменялись голами, в итоге «островитяне» одержали победу со счётом 2:1. Никто из российских полевых игроков так и не набрал баллов за результативность. «Айлендерс» по итогам дня повысили свои шансы на победу над «Флоридой» в плей-ин, а «Рейнджерс» пока не показали, чем они собираются удивлять «Каролину».

Возвращение Тарасенко и гол Куликова

Не смог порадовать болельщиков и Владимир Тарасенко, но у него хотя бы есть какие-то оправдания. В отличие от большинства хоккеистов, он пропустил не четыре месяца, а целых девять. Его «Сент-Луис Блюз» на правах лидера Западной конференции всё равно должен был хотя бы дать бой «Чикаго Блэкхоукс», но вместо этого получил четыре шайбы в свои ворота. При этом никто в составе обладателей Кубка Стэнли ничем ответить не смог.

Четыре гола оформил и «Виннипег Джетс» во встрече с «Ванкувер Кэнакс». Автором одного из них стал Дмитрий Куликов. Ему оставалось только подставить клюшку после паса Джека Рословича за спину. В обороне россиянин тоже неплохо проявил себя. «Кэнакс» были решительно настроены спасти матч и нанесли 38 бросков, но смогли забить лишь одну шайбу. Коннору Хеллебайку помогли два блока Куликова, без которых вратарю пришлось бы ещё тяжелее.

Во встрече «Колорадо Эвеланш» с «Миннесота Уайлд» тоже не обошлось без российского влияния. Владислав Наместников и Никита Задоров принимали участие в атаках своей команды, что позволило «Колорадо» повести со счётом 2:1 к пятой минуте. Хотя «Миннесота» в дальнейшем больше преуспела в атаке, «Эвеланш» сохранил победный счёт.